Sondagem da Semana: Faz sentido ‘topo’ do WRC serem os R5?

A Sondagem da Semana é dedicada aos ralis e visa conhecer a sua opinião sobre um tema que pode ser fraturante.

A questão que colocamos tem a ver com o curto número de equipas e carros do WRC, e com o vasto plantel que se vê entre os Rally2, ou R5.

Será que é preferível ter poucos carros, mantendo os atuais WRC, que são máquinas impressionantes ou por outro lado valerá a pena fazer um ‘downgrade’, elevando os Rally2 (R5) ao topo, se com isso duplicarem ou triplicarem as equipas oficiais e o número de pilotos que lutam por vitórias e campeonatos.

Ou seja: Poucos WRC e mais espetáculo ou muitos R5, um pouco menos de espetáculo mas muito mais competitividade na luta pelas vitórias e campeonatos? Faça a sua escolha. Para a semana publicamos no jornal os melhores comentários.

A carregar…