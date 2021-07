Skoda RE-X1 Kreisel: O elétrico de ralis da marca checa | AutoSport

A Skoda Motorsport tem vindo a apoiar o desenvolvimento do Kreisel RE-X1, um carro de ralis elétrico, baseado no Skoda Fabia Rally2 evo.



A Skoda Áustria, especialista em soluções tecnológicas de baterias Kreisel Electric e parceiro operacional Baumschlager Rallye & Racing juntaram-se para desenvolver um carro de ralis totalmente elétrico – o Skoda RE-X1 Kreisel. Baseado na carroçaria do a Škoda Fabia Rally2 evo e alimentado por um sistema de 860 volts com 260 kW de potência de pico (354 cv), o concept car foi homologado pela Federação Austríaca de Desportos Motorizados AMF (ÖAMTC). A estreia no Campeonato Austríaco de Ralis está prevista para julho deste ano.



Baseado numa carroçaria modificada do Skoda Fabia Rally2 evo, o RE-X1 Kreisel tem tração às quatro rodas totalmente elétrica com uma potência de pico de 260 kW (354 cv)

Oficialmente homologado, o Skoda RE-X1 Kreisel tem vindo a ser extensivamente testado em asfalto e terra, antes da sua estreia em competição no Campeonato Austríaco de Ralis.

A bateria de iões de lítio de alto desempenho de Kreisel tem uma capacidade de 52,5 kWh e fornece uma tensão elétrica de 860 Volts.