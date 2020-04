Skoda Motorsport lança a série eSports

Quer competir em igualdade de condições com os pilotos profissionais de rali e até tornar-se campeão? O novo Skoda Motorsport eChallenge oferece exatamente isso. A competição virtual, onde os fãs podem competir ao volante virtual do Skoda Fabia Rally2 evo contra os ‘ases’ dos ralis, começa com a versão online de cinco dias do ‘Rally Argentina’ (22/04/-26/04/2020).

DiRT Rally 2.0 é um jogo de vídeo desenvolvido e publicado pela Codemasters para todas as grandes consolas de jogos como a PlayStation4 e a Xbox One e também corre com o Microsoft Windows num computador pessoal. (ligação directa: https://dirtrally2.com/clubs/club/295041, nome do clube: SKODA ECHALLENGE). Os utilizadores competirão ao volante de um evo virtual do Rallye FABIA FABIA2, uns contra os outros, bem como contra os pilotos profissionais. Os resultados individuais de cada participante serão registados num ranking sistema.

Campeões internacionais e ases dos ralis enfrentam o desafio e entre eles está o campeão do WRC 2 de 2017, Pontus Tidemand, o Campeão Europeu de Ralis, Chris Ingram, o Campeão Eslovaco de Ralis Martin Koči e Oliver Solberg, estrela em ascensão, que compete com o apoio do Skoda Motorsport. O embaixador da Skoda no e-game, Petr Semerád, um dos mais experientes concorrentes checos no mundo virtual do DiRT Rally 2.0, será um dos seus adversários mais duros.