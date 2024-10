Škoda Enyaq RS Race: revolução ‘verde’ nos ralis

A Škoda Motorsport está prestes a levantar o véu sobre uma nova e ousada visão do futuro das competições automobilísticas: o Škoda Enyaq RS Race. Num vídeo ‘teaser’, a marca revela os primeiros vislumbres deste concept totalmente elétrico, que será oficialmente apresentado no final desta semana. Mais do que um veículo de alta performance, o Enyaq RS Race surge como uma verdadeira declaração de intenções, combinando potência e sustentabilidade de uma forma que promete redefinir o rumo das corridas e da produção em série.

Inspirado pelo espírito indomável dos ralis, o Enyaq RS Race, acelera rumo ao futuro com uma unidade motriz elétrica que impressiona pela performance, mas também inova ao trocar os tradicionais componentes de carbono por fibras naturais de linho, aplicadas tanto no exterior quanto no interior do carro. Esses materiais sustentáveis trazem um novo paradigma para o design automóvel, provando que a tecnologia de ponta e o respeito pelo meio ambiente podem, e devem, andar de mãos dadas.

Mas não se engane: apesar da sua alma ecológica, o Enyaq RS Race está longe de ser apenas um exercício de estilo ‘verde’. No fim da semana saberemos mais…