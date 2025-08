Simone Campedelli: “não estamos a andar como esperávamos, vamos ver se conseguimos andar…”

Diego Ruiloba lidera o Rali da Madeira após o segundo dia de competição, o piloto espanhol, ao volante do Citroën C3 Rally2 e vencedor da edição de 2024, consolidou a sua vantagem ao imprimir um forte ritmo nas duas passagens por Palheiro Ferreiro, a classificativa mais extensa da prova.

João Silva, com o seu Toyota GR Yaris Rally2, é o principal opositor, ocupando a segunda posição a 6,6 segundos do líder. O madeirense chegou a estar no comando no início da segunda secção e tem tentado contestar o domínio de Ruiloba. Na terceira posição, Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2) encontra-se a 10,7 segundos de João Silva, manifestando-se surpreendido com o ritmo intenso dos dois primeiros classificados: “Sim, não tem sido fácil mas estou a gostar da pilotagem o carro está bom, as estradas são fantásticas, cheias de gente na estrada, não estamos a andar como esperávamos, mas é o que é neste momento, estamos a dar tudo para ser rápidos, e de momento não parece estar a ser suficiente, vamos ver, se conseguimos ganhar alguma velocidade para amanhã.

O plantel é mais ou menos o mesmo do ano passado quando estive na frente, mas aqui os pilotos são verdadeiramente rápidos, como sempre, mas eu penso que nós podemos lutar com eles, vamos ver se conseguimos andar bem amanhã.