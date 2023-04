Sexto ano da Peugeot Rally Cup Ibérica | AutoSport

Arranca no Rali Terras d’Aboboreira a sexta época da Peugeot Rally Cup Ibérica. Nascida em 2018, a Peugeot Rally Cup Ibérica prepara o regresso aos troços cronometrados de Portugal e Espanha, para os seis ralis que irão compor o calendário de 2023, três de cada lado da fronteira, com provas em pisos de terra e asfalto pontuáveis para diferentes séries, WRC incluído.

Diego Ruiloba/Angel Vela, os campeões da copa de 2022, que desfrutam este ano do ‘Grande Prémio’, são dupla oficial da Stellantis Motorsport no Super Campeonato de Espanha de Ralis, com um Rally2.

Quanto à sexta temporada da copa ibérica, teremos em liça um plantel renovado aos comandos dos Peugeot 208 Rally4,, carro que tem permitido boas lutas pelas vitórias dos diferentes ralis que têm composto a copa nas diferentes épocas, em ambos os lados da Península Ibérica, marcando o ritmo das emoções no Campeonato de Portugal de Ralis e no SuperCampeonato de Espanha de Ralis.

A competição co-organizada pela Peugeot Portugal e a Peugeot Espanha, com o apoio logístico da Sports & You, tem permitido aos jovens talentos ibéricos, bem como a outros de diferentes origens, progredirem nas suas carreiras dos ralis, elevando-os a voos mais altos, a nível internacional.

Este ano a competição volta a contar com um aliciante montante de prémios, no valor acumulado de 120.000 euros e distribuídos por rali. No final da época, o destaque vai para o Grande Prémio, que permitirá ao Campeão de 2023 o acesso a um Programa Oficial em 2024. O primeiro encontro está já agendado para o final do mês de abril, no Rali Terras d’Aboboreira, numa copa que evoluirá depois, até outubro, pelo Vodafone Rally de Portugal (prova do WRC), e pelas regiões de Ourense, Ilha da Madeira, Astúrias e Catalunha.

Calendário

28 e 29 de abril Rali Terras d’Aboboreira Terra Portugal

11 a 14 maio Vodafone Rally de Portugal* Terra Portugal

17 e 18 junho Rally de Ourense Asfalto Espanha

3 a 5 de agosto Rali Vinho Madeira Asfalto Portugal

9 e 10 de setembro Rallye Blendio Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo Asfalto e Terra Espanha

20 a 23 outubro RACC Catalunya/Rally de España Terra Espanha