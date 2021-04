Sete ralis em 2021 para Mário Castro… do lado esquerdo

Mário Castro, habitual navegador de Pedro Meireles no CPR, e também piloto sempre que pode, já tem a sua época de ralis de 2021 totalmente definida. Na sétima época como piloto, tem sete ralis previstos, na bacquet do lado esquerdo, pois do direito, será anunciada em breve por Pedro Meireles.

Como se percebe, esta será a sétima época como piloto nos ralis e o programa está definido: “Mais uma vez serei navegado pelo Ricardo Cunha e a assistência técnica estará a cargo da AutoDocim. Quanto ao carro a utilizar, tudo aponta para que volte a ser o Ford Fiesta R2T, mas não está ainda posta de parte uma alteração de carro.

Quanto ao nosso programa, está praticamente garantida a participação no Rali Além Mar – TAC prova pontuável para o campeonato dos Açores de ralis e candidata ao CPR 2022 e em mais 6 provas do Campeonato Norte de Ralis: o Rali Além Mar (TAC), Rali Montelongo, Rali de Famalicão, Rali de Santo Tirso, Rali Viana do Castelo, Rali de Gondomar e Rali Serras do Porto. Os objetivos passam por conseguir tirar o máximo proveito do carro de forma a conseguir resultados positivos”, disse Mário Castro.