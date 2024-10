Sérgio Magno/Ana Joaquim vencem Eco Rally da Madeira

O Eco Rally da Madeira, quinta etapa do “Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO”, terminou com a vitória de Sérgio Magno/Ana Joaquim, em Peugeot E-3008 GT, na componente de regularidade.

No pódio da regularidade ficaram, ainda, em segundo lugar, a equipa Filipe Maia / Tiago Caio, em Polestar 2, e em terceiro a dupla Carlos Silva / Sancho Ramalho, conduzindo um BMWi3.

Para Sérgio Magno, vencedor do Eco Rally da Madeira, este “foi um rally muito bem organizado, a um ritmo elevado. Considerando a lista de equipas à partida, pensámos que seria difícil chegar ao top 10.

E acabámos em primeiro. Correu tudo muito bem. A navegação da Ana foi excelente. E, como madeirense, foi uma alegria enorme ganhar na Madeira. E ajudar a transmitir a mensagem da importância da mobilidade elétrica enquanto parte fundamental da transição energética. O carro elétrico é perfeito para a Madeira”.

A vertente da competição de Eficiência Energética do Eco Rally da Madeira foi ganha por Emilien Le Borgne / Alexandre Stricher, em Dacia Spring. Os restantes lugares do pódio para as equipas que fizeram melhor uso da energia disponível na sua viatura foram alcançados por Jessica Alves Atouguia / Joana Alves Atouguia, em Renault Twingo, e Carlos Silva / Sancho Ramalho, em BMWi3.

A taça da Power Stage do Eco Rally da Madeira, disputada no Machico, foi erguida pela dupla Emilien Le Borgne / Alexandre Stricher, em Dacia Spring. O pódio desta especial ficou completo com o segundo lugar de Carlos Silva / Sancho Ramalho, em BMWi3, e com a terceira posição da dupla Paula Joaquim / Sofia Escarigo, em VW id3.

O prémio para a melhor equipa feminina foi atribuído à dupla Ana Faria / Rita Nepomuceno, conduzindo um Opel Corsa-e 5P. No segundo lugar ficou a equipa Paula Joaquim / Sofia Escarigo, em VW id3, tendo o terceiro posto sido ocupado por Jessica Alves Atouguia/ Joana Alves Atouguia, em Renault Twingo.

A Dupla Duarte Júnio Gonçalves / Vítor Rodrigues, em Smart #3 Bravus, foi a melhor equipa madeirense em prova.

Duarte Júnio Gonçalves salientou que foi com grande orgulho, que voltaram a participar na edição do Eco Rally Madeira, a representar o C Santos VP com um Smart #3 Brabus. “Uma prova muito bem preparada pelo clube organizador, onde foi possível passar por paisagens fantásticas com que a nossa Ilha da Madeira no presenteia. A nível desportivo encaramos a prova com o objetivo de melhorarmos a nossa performance em relação ao ano transato, e terminamos a prova num excelente 15° lugar, como melhor dupla madeirense numa prova que contou com a participação de grandes nomes a nível nacional e internacional. Parabéns a todos os participantes e esperamos estar presentes no próximo ano.”

Organizado pelo New Wave Atlantic Automobile Association, associação sedeada no Funchal, o Eco Rally da Madeira foi disputado em cerca 206 Km, em quatro secções, com 14 setores de regularidade e integrou uma das sete provas que compõem este ano o Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO.

Sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), e tendo como promotor a MyTime, o Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO levará a sexta prova deste campeonato às ruas de Lisboa onde, nos dias 1 e 2 de novembro, se realizará o Eco Rally Lisboa.