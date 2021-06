Sérgio Brás de Peugeot 306 Maxi no RallySpirit | AutoSport

Sérgio Brás inaugura a sua temporada desportiva no RallySpirit Altice 2021. Uma prova que já se tornou mítica em Portugal: “É fabuloso estar de volta à competição num evento com um figurino tão marcante e que constitui uma montra de alguns dos melhores exemplares alguma vez criados para os ralis mundiais”, frisou.

Uma prova onde o piloto surge com uma máquina muito especial, um Peugeot 306 Maxi, com motor 2.0 a debitar 240 cv. “Estou muito feliz por estrear o carro nesta emblemática prova. Está aqui um ano de trabalho, com muitas horas e dedicação. Tinha apenas uma carroçaria Peugeot Sport, tudo o mais é novo.É uma réplica quase idêntica de um modelo histórico da Peugeot. Hoje em dia não é fácil conseguir peças, mas felizmente foi-nos possível fazer nascer este exemplar. O orgulho é imenso”, afirmou, acrescentando: “Ao meu lado vou ter o Nuno Mota Ribeiro, a quem agradeço ter aceitado o convite para partilhar comigo esta aventura.”

Uma prova que tem como centro nevrálgico Barcelos, mas que também irá passar pelas cidades de Vila Nova de Gaia e Porto. “O nosso objetivo é divertirmo-nos ao máximo em cada quilómetro, ao volante de um carro que está bem vivo na memória dos adeptos de ralis e que tenho a certeza que irá fazer vibrar o muito público presente.”

Sérgio Brás deixa ainda uma palavra especial: “Agradeço a toda a minha equipa o trabalho e dedicação para tornar o Peugeot 306 Maxi uma realidade e a todos os meus patrocinadores, que são parte fundamental deste projeto.”

Os concorrentes terão pela frente um total de 10 especiais, disputadas ao longo de dois dias, sexta-feira e sábado, e 65.97 quilómetros ao cronómetro.