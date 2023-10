Sergi Pérez/Lorena Romero vencem Peugeot Rally Cup Ibérica | AutoSport

Sergi Pérez e Lorena Romero aproveitaram bem o azar de Pedro Antunes e Mário Castro, para se sagrarem ‘Campeões’ de 2023 da Peugeot Rally Cup Ibérica. Venceram o RACC Rally Catalunya / Costa Daurada – Rally de España, a última jornada da temporada 6 da competição.

Com a dupla catalã a entrar em força, vencendo os dois troços do primeiro dia de rali, houve apenas que gerir o ritmo a partir da altura em que ambos souberam do abandono de Pedro Antunes, o único adversário ao título de Pilotos, logo no primeiro troço do 2º dia do rali.

Com este resultado, Pérez e Romero sucederam a Diego Ruiloba e a Andrés Blanco, garantindo o Grande Prémio Final da Peugeot Rally Cup Ibérica, que lhes permitirá realizar, no próximo ano, uma época de ralis em Portugal ou em Espanha, num carro da categoria Rally2, ou mesmo no Campeonato da Europa de Ralis, com uma viatura Rally4.

Terminou, assim, uma luta que durou do primeiro ao último rali desta Temporada 6, composta por três provas em Portugal e outras tantas em Espanha, divididas em pisos de terra e asfalto, sempre assentes no competitivo Peugeot 208 Rally4, máquina saída dos ateliers da Stellantis Motorsport.

Pedro Antunes ou Sergi Pérez? O primeiro era, à partida desta derradeira jornada da copa ibérica de 2023, o líder provisório do ranking de Pilotos da Peugeot Rally Cup Ibérica, mas com uns magros 4,4 pontos de vantagem sobre Sergi Pérez, aquele que era o seu único adversário ao título, situação que fazia antever um rali de enorme adrenalina na luta pelos melhores tempos, pela liderança e de expectativa face ao resultado final.

Ambos entraram, por isso, ao ataque logo no primeiro dia, uma etapa corrida ontem e composta por dois troços, em que Pérez registou os dois melhores tempos, cavando um fosso de 20 segundos para o piloto luso, em parte devido a um furo deste último.

Decidido a recuperar terreno, Antunes entrou na ES3 (o primeiro troço de hoje) claramente ao ataque, mas uma pancada mais violenta numa pedra quebrou um tirante da direção, colocando-o fora da prova, num final inglório para quem, durante toda a temporada, liderou a contenda.

Aliás, essa mesma pedra provocaria outros estragos, também obrigando Joosep Nögene a abandonar com a transmissão partida, piloto estónio que estava em luta direta com Aleksandr Semenov, concorrente russo que entretanto abandonava depois de capotar nesse mesmo troço.

Pérez teve, a partir daí, de gerir os esforços, controlar a natural ansiedade que invadia o cockpit do Peugeot 208 Rally4 #24 e deixar o rali correr em sua vantagem, até atingir o pódio final montado em Salou, para, aí sim, festejar já sem qualquer pressão a conquista do tão desejado título.

“Eram enormes as expectativas, mas também os receios face ao andamento que o Pedro demonstrou ao longo do ano, mesmo nas provas feitas aqui em Espanha. Infelizmente essa luta não durou até final, mas estou naturalmente satisfeito como título agora alcançado, que era, afinal, o nosso objetivo último”, referiu no final da prova Sergi Pérez, o mais recente ‘Campeão’ da Peugeot Rally Cup Ibérica.”Quero dar os parabéns à Lorena,com quem divido esta conquista, e à minha equipa Mavisa Sport, que nos soube sempre preparar e entregar um 208 Rally4 fantástico, permitindo-nos chegar a este resultado final. Também aos meus patrocinadores, à minha família e aos meus fãs, que sempre me apoiaram e incitaram, nos troços de Portugal e Espanha”.

Para o palmarés do rali fica registada a vitória de Sergi Pérez / Lorena Romero na vertente da Peugeot Rally Cup Ibérica, eles que terminaram os 123,39 quilómetros cronometrados, das 9 Especiais em terra deste RACC Rally Catalunya / Costa Daurada – Rally de España 2023, que se correram entre a tarde de ontem e todo o dia de hoje.

Este segundo sucesso do ano foi conseguido com uma vantagem de 12,1 segundos sobre o Alex ‘Sito’ Español / Patricia Saiz, dupla que esteve em alta num rali em que garantiram os cinco melhores tempos em troços, incluindo a pontuação extra com o melhor crono na PowerStage (ES6). Os mais rápidos nos restantes quatro troços foram os futuros / novos ‘Campeões’ da copa ibérica.

No pódio festejou-se, também, o terceiro lugar da dupla Luis Morais / Paulo Silva, o seu melhor resultado de sempre na copa,à frente dos rookies Oleg Fleganov / Aleksei Krylov, dupla russa que integrou o pelotão da Peugeot Rally Cup Ibérica neste último rali.

Classificação Geral (Final)

1º Sergi Pérez (1º Júnior) / Lorena Romero, 1h31m50,0s – Mavisa Sport

2º Alex ‘Sito’ Español (2º Júnior) / Patricia Saiz Ruiloba, a 12,1s – CalmCompetició

3º Luis Morais / Paulo Silva, a 9m55,03s– PT Racing

4º Oleg Fleganov / Aleksei Krylov, a 12m18,6s – Mavisa Sport

Desistências: Pedro Antunes / Mário Castro– PT Racing (na ES3);AleksandrSemenov (Júnior) / AlekseiIgnatov– Mavisa Sport (na ES3); e JoosepNogëne (Júnior) / AleksLesk– PT Racing (na ES3).Todos em Peugeot208 Rally4

Pontuações