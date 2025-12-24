Tem curiosidade em saber como andam os Rally2 face aos WRC 1998? Seixoso e Santa QuitÃ©ria ‘respondem’…

Por JoÃ£o Costa
HÃ¡ alguns anos, o Rally Serras de Fafe e Felgueiras tiveram duas boas novidades. ‘Recuperaram’ os troÃ§os do Seixoso e Santa QuitÃ©ria. Falar dos troÃ§os, nÃ£o vale a pena, toda a gente os conhece, mas hoje temos algo diferente:
O troÃ§o do Seixoso desse ano teve mais 290 metros no inÃcio que o troÃ§o do Rali de Portugal, que comeÃ§ava e terminava sempre no mesmo sitio? Em 2020 tambÃ©m nÃ£o passavam no charco, fizeram-no logo ao lado. O final de 2020 Ã© exatamente igual a 1998. Em 1998 o tempo estava seco e sÃ³ houve uma passagem. Em 2020 o piso estava hÃºmido.
JÃ¡ Santa QuitÃ©ria 2020 teve mais 110 metros que o troÃ§o do Rali de Portugal. Teve mais 130 metros no inÃcio e menos 20 metros no final. Em 1998 o tempo estava seco e fizeram-no duas vezes. Em 2020 o piso estava hÃºmido.
Agora vamos Ã s comparaÃ§Ãµes dos melhores tempos de 2020 com o Ãºltimo ano,1998, nÃ£o esquecendo as diferenÃ§as na extensÃ£o dos troÃ§os:
Top 10 Seixoso 1999 vs Seixoso 2020
Carlos Sainz/Luis Moya (Toyota Corolla WRC) 5m23,5s
Juha Kankkunen/Juha Repo (Ford Escort WRC) 5m25,8s
Richard Burns/Robert Reid (Mitsubishi Carisma GT) 5m28,7
Nicolay Gryazin/Y. Fedorov (Hyundai i20 WRC) 5m29.2s (Seixoso 2)
Colin McRae/Nicky Grist (Subaru Impreza WRC) 5m29,6s
Freddy Loix/Sven Smets (Toyota Corolla WRC) 5m31,1s
Armindo AraÃºjo/LuÃs Ramalho (Skoda Fabia R5) 5m31,5s (Seixoso 2)
Piero Liatti/Fabrizia Pons (Subaru Impreza WRC) 5m33,2s
Alberto Heller/JosÃ© Diaz (Ford Fiesta R5) 5m35,8s (Seixoso 1)
Bruno MagalhÃ£es/C. MagalhÃ£es (Hyundai i20 R5) 5m36,6s (Seixoso 2)
Pedro Heller/Marc Marti (Volkswagen Polo R5) 5m37,4s (Seixoso 2)
Ari Vatanen/Fred Gallagher (Ford Escort WRC) 5m37m5s
JosÃ© Pedro Fontes/InÃªs Ponte (Citroen C3 R5) 5m38,1s (Seixoso 2) Ricardo TeodÃ³sio/JosÃ© Teixeira (Skoda Fabia R5) 5m38,8s (Seixoso 2)
Gregoire de Mevius/Jean-Marc Fortin (Subaru Impreza WRC) 5m39,3s
Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Toyota Celica GT-Four) 5m40,7s
10 – Jean-Pierre Richelmi (Subaru Impreza 555) 5m43,7s
Top 10 Santa QuitÃ©ria 2 1998 vs 2020
Nicolay Gryazin/Y. Fedorov (Hyundai i20 R5) 6m21,9s (ST QuitÃ©ria 2)
Colin McRae/Nicky Grist (Subaru Impreza WRC) 6m23,7s
Armindo AraÃºjo/LuÃs Ramalho (Skoda Fabia R5) 6m24,5s (ST QuitÃ©ria 2)
Juha Kankkunen/Juha Repo (Ford Escort WRC) 6m26,0s
Freddy Loix/Sven Smets (Toyota Corolla WRC) 6m26,4s
Carlos Sainz/Luis Moya (Toyota Corolla WRC) 6m27,0s
Richard Burns/Robert Reid (Mitsubishi Carisma GT) 6m27,0s
Bruno MagalhÃ£es/C. MagalhÃ£es (Hyundai i20 R5) 6m30,5s (ST QuitÃ©ria 2)
Piero Liatti/Fabrizi Pons (Subaru Impreza WRC) 6m31,2s
Ricardo TeodÃ³sio/JosÃ© Teixeira (Skoda Fabia R5) 6m33,7s (ST QuitÃ©ria 2)
JosÃ© Pedro Fontes/InÃªs Ponte (Citroen C3 R5) 6m34,2s (ST QuitÃ©ria 2)
Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Toyota Celica GT-Four) 6m34,4s
Ari Vatanen/Fred Gallagher (Ford Escort WRC) 6m35,5s
Gregoire de Mevius/Jean-Marc Fortin (Subaru Impreza WRC) 6m36,4s
Pedro Heller/Marc Marti (Volkswagen Polo R5) 6m36,5s (ST QuitÃ©ria 2)
Alberto Heller/JosÃ© Diaz (Ford Fiesta R5) 6m37,7s (ST QuitÃ©ria 1)
Pedro Matos Chaves/SÃ©rgio Paiva (Toyota Corolla WRC) 6m39,9s