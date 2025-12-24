Tem curiosidade em saber como andam os Rally2 face aos WRC 1998? Seixoso e Santa QuitÃ©ria ‘respondem’…

Por JoÃ£o Costa

HÃ¡ alguns anos, o Rally Serras de Fafe e Felgueiras tiveram duas boas novidades. ‘Recuperaram’ os troÃ§os do Seixoso e Santa QuitÃ©ria. Falar dos troÃ§os, nÃ£o vale a pena, toda a gente os conhece, mas hoje temos algo diferente:

O troÃ§o do Seixoso desse ano teve mais 290 metros no inÃ­cio que o troÃ§o do Rali de Portugal, que comeÃ§ava e terminava sempre no mesmo sitio? Em 2020 tambÃ©m nÃ£o passavam no charco, fizeram-no logo ao lado. O final de 2020 Ã© exatamente igual a 1998. Em 1998 o tempo estava seco e sÃ³ houve uma passagem. Em 2020 o piso estava hÃºmido.

JÃ¡ Santa QuitÃ©ria 2020 teve mais 110 metros que o troÃ§o do Rali de Portugal. Teve mais 130 metros no inÃ­cio e menos 20 metros no final. Em 1998 o tempo estava seco e fizeram-no duas vezes. Em 2020 o piso estava hÃºmido.

Agora vamos Ã s comparaÃ§Ãµes dos melhores tempos de 2020 com o Ãºltimo ano,1998, nÃ£o esquecendo as diferenÃ§as na extensÃ£o dos troÃ§os:

Top 10 Seixoso 1999 vs Seixoso 2020

Carlos Sainz/Luis Moya (Toyota Corolla WRC) 5m23,5s

Juha Kankkunen/Juha Repo (Ford Escort WRC) 5m25,8s

Richard Burns/Robert Reid (Mitsubishi Carisma GT) 5m28,7

Nicolay Gryazin/Y. Fedorov (Hyundai i20 WRC) 5m29.2s (Seixoso 2)

Colin McRae/Nicky Grist (Subaru Impreza WRC) 5m29,6s

Freddy Loix/Sven Smets (Toyota Corolla WRC) 5m31,1s

Armindo AraÃºjo/LuÃ­s Ramalho (Skoda Fabia R5) 5m31,5s (Seixoso 2)

Piero Liatti/Fabrizia Pons (Subaru Impreza WRC) 5m33,2s

Alberto Heller/JosÃ© Diaz (Ford Fiesta R5) 5m35,8s (Seixoso 1)

Bruno MagalhÃ£es/C. MagalhÃ£es (Hyundai i20 R5) 5m36,6s (Seixoso 2)

Pedro Heller/Marc Marti (Volkswagen Polo R5) 5m37,4s (Seixoso 2)

Ari Vatanen/Fred Gallagher (Ford Escort WRC) 5m37m5s

JosÃ© Pedro Fontes/InÃªs Ponte (Citroen C3 R5) 5m38,1s (Seixoso 2) Ricardo TeodÃ³sio/JosÃ© Teixeira (Skoda Fabia R5) 5m38,8s (Seixoso 2)

Gregoire de Mevius/Jean-Marc Fortin (Subaru Impreza WRC) 5m39,3s

Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Toyota Celica GT-Four) 5m40,7s

10 – Jean-Pierre Richelmi (Subaru Impreza 555) 5m43,7s

Como estava o troÃ§o do Seixoso no Rali de Portugal de 1998, logo Ã passagem do charco…

Top 10 Santa QuitÃ©ria 2 1998 vs 2020

Nicolay Gryazin/Y. Fedorov (Hyundai i20 R5) 6m21,9s (ST QuitÃ©ria 2)

Colin McRae/Nicky Grist (Subaru Impreza WRC) 6m23,7s

Armindo AraÃºjo/LuÃ­s Ramalho (Skoda Fabia R5) 6m24,5s (ST QuitÃ©ria 2)

Juha Kankkunen/Juha Repo (Ford Escort WRC) 6m26,0s

Freddy Loix/Sven Smets (Toyota Corolla WRC) 6m26,4s

Carlos Sainz/Luis Moya (Toyota Corolla WRC) 6m27,0s

Richard Burns/Robert Reid (Mitsubishi Carisma GT) 6m27,0s

Bruno MagalhÃ£es/C. MagalhÃ£es (Hyundai i20 R5) 6m30,5s (ST QuitÃ©ria 2)

Piero Liatti/Fabrizi Pons (Subaru Impreza WRC) 6m31,2s

Ricardo TeodÃ³sio/JosÃ© Teixeira (Skoda Fabia R5) 6m33,7s (ST QuitÃ©ria 2)

JosÃ© Pedro Fontes/InÃªs Ponte (Citroen C3 R5) 6m34,2s (ST QuitÃ©ria 2)

Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Toyota Celica GT-Four) 6m34,4s

Ari Vatanen/Fred Gallagher (Ford Escort WRC) 6m35,5s

Gregoire de Mevius/Jean-Marc Fortin (Subaru Impreza WRC) 6m36,4s

Pedro Heller/Marc Marti (Volkswagen Polo R5) 6m36,5s (ST QuitÃ©ria 2)

Alberto Heller/JosÃ© Diaz (Ford Fiesta R5) 6m37,7s (ST QuitÃ©ria 1)

Pedro Matos Chaves/SÃ©rgio Paiva (Toyota Corolla WRC) 6m39,9s