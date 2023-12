Segundo extintor de incêndio obrigatório em 2024 | AutoSport

A partir de 2024, todos os veículos que participem em provas de Campeonatos Regionais de Ralis da FIA terão de ter um segundo extintor manual a bordo. É mais um adicional de segurança, bem como uma proteção adicional face a possíveis perdas de automóveis, que como se sabe, são caríssimos. Os novos regulamentos permitirão que um dos extintores seja fornecido para combater um incêndio que não se encontre no interior da viatura do concorrente. Desde que o extintor seja substituído o mais rapidamente possível, no próximo serviço ou parque fechado, a equipa que fornecer o extintor adicional não será penalizada. O Diretor Regional da Categoria de Ralis da FIA, Jérôme Roussel, explica que “ao exigir que todos os carros transportem dois extintores de incêndio, não nos vamos deparar com a situação em que uma equipa está relutante em fornecer o seu extintor para ajudar outra equipa ou para ajudar num incidente, como um incêndio florestal, uma vez que ninguém será penalizado por ajudar. Os regulamentos apenas exigem que o segundo extintor seja substituído o mais rapidamente possível”.

