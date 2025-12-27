Sébastien Loeb: ralis? só por diversão…

Surgem frequentemente rumores sobre um possível regresso de Sébastien Loeb ao Campeonato Mundial de Ralis (WRC), com o intuito de responder a Sébastien Ogier, que recentemente o igualou em número de títulos. No entanto, o piloto francês, agora com 51 anos, tem sido consistente na sua resposta: não só não tem intenção de regressar, como também está contratualmente impedido de o fazer devido à sua ligação à Dacia, um vínculo que se estende até 2027.

De facto, desde que Sébastien Loeb estabeleceu a sua ligação com a Dacia em 2024, apenas participou num rali com um veículo fora do grupo Renault: foi num Peugeot 306 Maxi, num evento regional francês.

O 306, um carro com trinta anos, é considerado um modelo histórico. Todas as outras participações em ralis ocorreram com o Alpine A110 Rallye GT, que, como é sabido, integra o mesmo grupo da Dacia.

Consequentemente, o seu contrato com a Dacia torna um regresso ao WRC altamente improvável, devido às potenciais complicações de imagem e aos conflitos de patrocínio com outras marcas presentes no campeonato.

Loeb apenas poderia competir fora do grupo com uma autorização expressa, algo que dificilmente será concedida. Neste contexto, a sua participação mais recente foi no Rallye du Var, ao volante de um Alpine A110, puramente por diversão.

O fardo da competição a tempo inteiro

A sua última aparição no WRC remonta a 2022, com a equipa M-Sport, onde conquistou a vitória no Rali de Monte Carlo, assinalando a sua 80.ª vitória na competição.

Dadas todas estas considerações, um regresso a tempo inteiro ao WRC está completamente descartado. Loeb rejeita categoricamente a ideia de competir numa temporada completa de 14 ralis, um ponto que tem vindo a reforçar. Ele considera o volume de trabalho inerente – que inclui preparação, filmagens e compromissos mediáticos – como excessivo. Aliás, o próprio WRC assistiu recentemente à saída de pilotos como Kalle Rovanperä e Ott Tänak, em parte devido a esta mesma exigência, sendo que, no caso do piloto estónio, esta foi quase a única razão.

Assim, aos 51 anos, a probabilidade de Loeb regressar para uma época completa de ralis é mínima. Embora o seu talento e experiência lhe permitissem manter a competitividade, a luta por um título mundial seria, provavelmente, uma tarefa bem mais árdua. Adicionalmente, existem novos ralis no calendário que lhe são desconhecidos, e o conjunto de todos estes fatores representa um desafio demasiado grande para o piloto.

Um legado consolidado

Considerando o seu impressionante palmarés no WRC, será que alguém realmente acredita que ele necessita de provar mais alguma coisa? Apesar de Sébastien Ogier ter igualado os seus nove títulos mundiais, Loeb tem reiterado o seu desinteresse em lutar por um décimo troféu, chegando mesmo a brincar que se arrependeria no exato momento em que assinasse um eventual contrato.

FOTO Kin Marcin / Red Bull Content Pool