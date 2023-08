Sébastien Loeb de Volkswagen Polo GTI R5 em França | AutoSport

Sébastien Loeb está de regresso aos ralis num Volkswagen Polo GTI R5, no Rali Charlemagne Golden Palace, evento que faz parte da Taça de França de Ralis. A correr no Mundial de Ralicross com a Special One, equipa que viu os seus carros Delta elétricos arder, e depois de ter corrido e vencido no Azores Rallye com Škoda Fabia RS Rally2, agora vai correr pela primeira vez com um VW. Como se sabe, depois dos Lancia Delta Evo-E RX ter ardido em Lydden Hill, no mês passado, a equipa vai falhar o resto da época, pois não tem carros para os substituir, pelo que o francês tem tempo para uns ralis, ‘entremeados’ pelas provas do Mundial de TT com a equipa Bahrain Raid Xtreme.