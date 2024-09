Sébastien Loeb ‘aperta’ com o Alpine A110 GT+ no Rali de Mont-Blanc

Sébastien Loeb está a divertir-se à grande com o novo Alpine A110 GT+ naquela que é a sexta prova do Campeonato de França de Ralis, o Rali Mont-Blanc Morzine. A guiar o carro pela primeira vez em competição, lidera a prova com 3.6s de avanço para Leo Rossel, num Citroën C3 Rally2.

Com a atual companheira ao lado, Laurène Godey, o francês mostra que continua a ter todos os predicados que o levaram a nove títulos no escalão máximo do WRC.

O francês diz que está a gostar do carro, não curva muito bem, mas é rápido. Confirma-se, pois Raphaël Astier e o mítico Denis Giraudet (Alpine A110 Rallye GT+) são terceiro a 9.3s, e Quentin Gilbert/C. Guieu (Alpine A110 Rallye GT+) são quintos um pouco mais atrás, isto no meio de imensos Rally2

FOTO Facebook Sébastien Loeb