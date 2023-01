Sebastian Vettel: “Tenho uma enorme admiração pelos pilotos de ralis” | AutoSport

Sebastien Vettel, campeão mundial de Fórmula 1, piloto que se retirou recentemente da competição, acredita que os ralis merecem um maior destaque, revelando que está de olho no WRC. Na conferência de imprensa pré-evento da ‘Race of Champions’, ao lado de Petter e Oliver Solberg, entre outros, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 reforçou os seus comentários recentes, quando disse que um dia poderia virar-se para os ralis: “Tenho uma enorme admiração pelos pilotos de ralis”, expressou o piloto de 35 anos, acrescentando depois: “Penso que os pilotos são ótimos, e não têm a fama que merecem. A habilidade é incrível, a disciplina também.

Parece que chego com uma chave de fendas e um martelo, enquanto eles chegam à curva um com a caixa de ferramentas toda. O que quer que aconteça, eles estão equipados com a ferramenta adequada. Seria trabalhoso, mas se começar a ficar com cócegas de não fazer nada, os ralis seriam um grande desafio”.

Vettel foi interrompido por Solberg sénior durante os seus comentários, para o convidar a levar um dos carros do museu pessoal, para dar umas voltas.

Ao perguntar se Petter (Solberg) teria seguro para ele, o norueguês respondeu que confiaria mais nele do que se fosse o Oliver a guiá-lo…

Vettel também revelou o seu interesse em seguir o WRC. “Sempre o fiz um pouco. Não todas as provas, mas muitas vezes. Lembro-me dos dias em que o Petter ganhava e competia, admirava sempre o facto de andar tão depressa, sem corretores ou limites de

pista. O que quer que apareça, não interessa, o terreno, as condições…”