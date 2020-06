Saintéloc Racing com Opel Corsa-e Rally

O novo Opel Corsa-e Rally, carro que vai dar corpo à ADAC Opel e-Rally Cup, vai passar a fazer parte do alinhamento de competição da equipa de ralis francesa, Saintéloc Racing, empresa que há muito está ligada ao Grupo PSA, que como se sabe é agora dono também da Opel. A estrutura francesa gere várias competições em que a PSA está presente nos ralis e o Opel Corsa-e Rally vai juntar-se a esse leque.

A ADAC Opel E-Rally Cup é a primeira experiência, e depois da Alemanha, caso resulte, pode estender-se a outros países. O carro já foi visto em testes antes do ‘rebentamento’ da pandemia da Covid-19 e neste momento há planos para a ADAC Opel E-Rally Cup arrancar no outono. Recorde-se que a Saintéloc Racing já tem experiência nos elétricos, pois também marca presença no Troféu Andros Elétrico.

O Opel Corsa-e Rally e a ADAC Opel e-Rally Cup é um tipo de competição que, provavelmente, se vai multiplicar num futuro próximo.