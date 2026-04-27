Rui Madeira venceu nas Camélias: “a evolução 2026 tornou o carro mais dócil e progressivo”

Após o sucesso no Rali das Camélias, Rui Madeira faz o balanço de uma prova marcada pela estreia da evolução 2026 do seu carro. Em conversa exclusiva, o histórico piloto português detalha as melhorias técnicas que tornaram a máquina mais dócil e competitiva e analisa a estratégia de pneus que ditou o triunfo

Autosport: Rui, como te correu o Rali das Camélias, cumpriste o objetivo…

Rui Madeira: “Sim, correu bem. Cumprimos o objetivo. Tínhamos feito um trabalho de casa, primeiro em Fafe em março quando o carro recebeu a evolução 2026. Sentimos logo que o carro estava bastante melhor. O carro passou a ter mais binário, respondeu muito melhor em baixas rotações, que era uma situação que nós sentimos do ano passado, que as evoluções que não tínhamos e que ficaram disponíveis este ano e a CRN Competition acabou por adquirir.

Fizemos um primeiro teste em 30 km em Fafe, mas tínhamos que fazer outro quando o rali foi adiado, mais perto da prova. Fizemos agora, esta sexta-feira de manhã na zona do Alenquer, e acho que tivemos o carro bem afinado para zonas rápidas. Fomos um bocadinho surpreendidos por alguns troços na primeiras passagens, não tinham ‘grip’, porque eram troços novos e a diferença era muito grande na primeira e segunda passagem, até apanhamos alguns sustos. Mas não fomos só nós. Eles também apanharam, pois os troços nunca tinham sido feitos.

E depois das segundas passagens, os tempos foram saindo, fomos ganhando confiança e estamos agora muito mais à vontade com o carro…”

AS: Se estivesses a começar o rali agora, tinhas feito muita coisa diferente no carro?

RM: O carro estava muito bem alinhado. A única coisa que eu fiz, e que melhorei para hoje à tarde foi ter menos ALS, ter menos menos carga de ALS e menos turbo. Curiosamente, o carro ficou muito mais fácil de guiar.

O carro estava a sentir-se um bocadinho ‘bruto’ de manhã. Ontem percebi que tínhamos muita carga de ALS e muito turbo e hoje fizemos tudo ao contrário, tiramos tanto um bocadinho de turbo, para a posição três e menos menos a ALS e o carro melhorou bastante. Mesmo muito, tornou-se mais dócil e mais progressivo…”

AS: Este Rali das Camélias estava equilibrado de manhã. Qual é que achas que foi o momento-chave?

RM: Para primeiro mim o momento da chave foi o primeiro troço da tarde. Em Casal Barbas também entramos forte, mas percebemos que as diferenças eram muito curtas e, inclusivamente, só tínhamos andado com pneus usados até esta manhã. Andamos ontem com pneus bastante usados, para deixar pneus novos para hoje e foi isso que fizemos e acertamos na escolha, foi fantástica. E os pneus estão novos, o carro está muito equilibrado.”