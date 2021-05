Rui Madeira vence Rali das Camélias | AutoSport

Rui Madeira venceu facilmente o Rali das Camélias triunfando em cinco dos seis troços da prova. Pedro Clarimundo, vencedor deste rali em 2019, bem tentou, mas o Campeão do Mundo de Grupo N não deu hipóteses.

Foi um regresso em beleza o de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, juntos aos ralis. Já não competiam no mesmo habitáculo desde o Rallye Festival de Trasmiera de 2019, e a ‘sério’ desde o Rali de Portugal de 2014. Regressam no Rali das Camélias, onde correram com o Skoda Fabia R5 da BS MotorSport, e venceram com algum à vontade, batendo os vencedores da prova de 2019, Pedro Clarimundo/Mário Castro, também eles em Skoda Fabia R5, por 48.9s. Rui Madeira venceu cinco dos seus troços da prova.

Terceiro lugar para Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4), que terminaram a 23.2s do segundo lugar de Pedro clarimundo, com André Cabeças/Ilberino Santos (Mitsubishi Mirage Evo) em quarto, 41.9s mais atrás.



João Rodrigues e Manuel Santos, no Peugeot 106 (X1-9) foram quintos da geral, e os melhores dos 2WD, depois duma bela luta com Pedro Lança e Paulo Marques (Citroen Saxo Cup), que terminaram 3.8s mais atrás.

Gonçalo Boaventura e Rodrigo Silva (Peugeot 106 Rallye) terminaram em sétimo, a 0.3s de Pedro Lança, ambos na frente de Eduardo Antunes e Hugo Bentes (Mitsubishi Lancer Evo VI) que depois duma manhã mais apagada, recuperaram até ao sexto lugar da geral, mas cederam no último troços para os dois concorrentes dos carros franceses. Ficaram a 4.0s do sétimo lugar.



Tiago Raposo Magalhães e Tiago Carvalho estrearam em competição o KIA Rio, começaram no sexto lugar, subiram a quinto, mas a juventude do carro foi-se acentuando e não terminaram a prova. Quem ficou igualmente pelo caminho, muito cedo foi Fernando Teotónio cujo Mitsubishi Lancer evidenciou problemas elétricos cedo até ‘drenar’ a bateria. Nos Clássicos, venceram Gonçalo Figueiroa e Miguel Duarte (Ford Escort MK2) H75-9 com Vasco Emílio e João Pereira (Ford Escort RS 2000 MKI) a fechar o Top 10 e a vencer os H71/5. Entre os Kia Picanto, o triunfo foi para Miguel Abrantes – Inês Veiga (Kia Picanto GT) que bateram Pedro Ruivo e Patrício José (Kia Picanto GT) por 31.8s

Classificação

1 Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva Skoda Fabia R5 37:38.7

2 Pedro Clarimundo/Mário Castro Skoda Fabia R5 +48.9

3 Gil Antunes/Diogo Correia Dacia Sandero R4 +1:28.3

4 André Cabeças/Ilberino Santos Mitsubishi Mirage Evo +2:25.5

5 João Rodrigues – Manuel Santos Peugeot 106 XSI +3:03.0

6 Pedro Lança – Paulo Marques Citroën Saxo Cup +3:16.2

7 Gonçalo Boaventura – Rodrigo Silva Peugeot 106 Rallye +3:22.4

8 Eduardo Antunes – Hugo Bentes Mitsubishi Lancer Evo VI +3:23.5

9 Gonçalo Figueiroa – Miguel Duarte Ford Escort MK2 +3:38.8

10 Vasco Emílio – João Pereira Ford Escort RS 2000 MKI +4:29.6

11 Diogo Mil Homens – Pedro Oliveira Fiat Uno 45 S +4:36.9

12 António Nunes – Alexandre Lopes Mitsubishi Lancer Evo V +5:07.3

13 José Denis – Jorge Ferreira BMW 320i E36 +5:41.6

14 Miguel Abrantes – Inês Veiga Kia Picanto GT +6:15.7

15 João Serrão – João Mendes Peugeot 106 Rallye +6:28.1

