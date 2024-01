Rui Madeira: “vamos arrancar no Rali das Camélias e com um Rally2!” | AutoSport

Está quase a começar nova época desportiva de Rui Madeira. Depois de ter protagonizado um ano de 2023 eclético e bem sucedido, o piloto ‘mundialista’ tem preparado para 2024 um programa muito similar ao da temporada passada, mas com algumas novidades.

Foi ambicioso o calendário que Rui Madeira enfrentou na temporada de 2023. Taça de Portugal de Ralis, provas do Campeonato Promo de Ralis, ralis Legends em Portugal e no estrangeiro, alguns desafios no Todo-o-Terreno e uma “saltada” ao Campeonato de Portugal de Novas Energias fizeram parte do aliciante “cardápio” competitivo.

Quanto a navegadores, passaram pela ‘baquet’ do lado direito Nuno Rodrigues da Silva, Paula Madeira, Mário Castro e Sancho Ramalho. As “montadas” também foram diversas, desde um Can-Am, ao Mitsubishi Mirage, passando pelo icónico Mitsubishi Lancer EVO III e incluindo um Citroen C2 Rally 2 e um Ford Mustang Mach E AWD oficial.

Quanto aos “highlights” da temporada transata os mesmos aconteceram sobretudo nos ralis, ou não fosse esse o “território de caça” favorito de Rui Madeira: “Sem dúvida que os pontos altos da época passada foram a vitória à geral no Rally das Camélias e ter conseguido discutir taco-a-taco o pódio à geral no Rally de Lisboa e na Taça de Portugal de Ralis com o grande campeão Ricardo Teodósio, sendo ainda de realçar, a participação Internacional no Rali Eiffel na Alemanha com a minha esposa Paula Madeira, sendo também com a Paula a navegar que discutimos a vitória no Rali Spirit, até que um problema na bomba nos retirou essa possibilidade. Mesmo assim, terminámos em 5º e fomos a dupla com mais vitórias em especiais”.