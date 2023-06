Rui Madeira “tudo faremos para obter um resultado honroso no Rally de Lisboa” | AutoSport

Será aos comandos de um Citroen C3 Rally2 da Sports & You que Rui Madeira e Mário Castro vão atacar a edição 2023 do Rally de Lisboa, que se disputa no próximo fim de semana. Conhecer o carro e evoluir ao longo do rali, lutando por uma posição bem dentro do Top 10, são os objetivos traçados para a prova onde se discutirá a Taça de Portugal de Ralis.

O ‘mundialista’ está ciente de que “será durante o rali que iremos conseguir conhecer melhor o carro, ganhar confiança e melhorar ritmo e tempos. O Rally de Lisboa será um desafio enorme. Fizemos um pequeno teste, que correu bem, e onde deu para eu perceber as capacidades fantásticas deste Citroen C3 Rally2. O carro tem um excelente chassis e um motor fabuloso, sendo impressionante o seu comportamento em zonas encadeadas ou rápidas. Estamos gratos à Sports & You pela forma como fomos recebidos e ajudados na adaptação ao carro”.

Quanto a ambições na prova, Madeira tem “a perfeita noção de que estaremos com muita desvantagem em relação aos principais pilotos do campeonato nacional, que, para além do seu enorme talento, conhecem este tipo de carros como ninguém e eu vou usar as especiais do rali para aprender. No entanto, tudo faremos para sair da prova com um resultado honroso, dentro do Top 10 e, se possível, mesmo entre os cinco primeiros da geral”.

Uma das novidades prende-se com a presença de Mário Castro na baquet do lado direito do carro francês. Rui Madeira realça “a satisfação que sinto por voltar a correr com o Mário. O entendimento foi excelente, como já previa e vamos com certeza fazer um excelente rali”.

Por seu lado, Mário Castro destaca “o gosto enorme que sinto por voltar a navegar o Rui e certamente que nos iremos divertir de uma forma séria e profissional durante o rali. O nosso primeiro e único contacto com o C3 antes do rali correu bastante bem, ainda que como é natural, tivéssemos terminado o mesmo com a sensação de que precisamos ainda de mais quilómetros para tirar todo o “sumo” das capacidades do carro. Ainda assim iremos encarar o rali de uma forma muito profissional de maneira a conseguir um bom resultado, mas com a certeza de que no final do rali o nosso pensamento será de que agora é que o rali deveria estar a começar.”

O Rally de Lisboa, terá como palco competitivo os concelhos de Loures, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Cadaval, municípios estes todos a norte de Lisboa. A estrutura da prova na estrada está dividida em 11 Provas Especiais de Classificação em asfalto, durante os dias 17 e 18 de junho, onde se destaca uma Super Especial na Alta de Lisboa e a famosa classificativa de Montejunto, que é sem qualquer dúvida, uma das mais carismáticas e emblemáticas de Portugal.