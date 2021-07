Rui Madeira regressa aos Legends | AutoSport

Rui Madeira e Nuno Rorigues da Siva vão regressar à estrada, no próximos dias 16-18 setembro no Rallye Festival de Hoznayo, na Cantabria, no Mitsubishi Lancer, num regresso a uma prova que estiveram presentes em 2019: “O traçado e o ambiente do evento é fantástico, como tal agradecemos o convite da organização para representar as cores nacionais”, escreveu Rui Madeira no seu Facebook.