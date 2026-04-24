Rui Madeira regressa ao Rali das Camélias: “grande motivação e foco no objetivo”
Rui Madeira apresenta-se à partida do Rali das Camélias 2026 com a ambição clara de voltar a discutir a vitória numa prova onde já triunfou por três vezes, em 2021, 2022 e 2023. O piloto português volta a fazer dupla com Nuno Rodrigues da Silva, aos comandos do Hyundai i20 N Rally2 da CRN Competition, apostado em lutar pelos primeiros lugares numa das provas mais emblemáticas do calendário nacional.
O antigo campeão do mundo de Produção encara esta participação com motivação elevada, sustentada no trabalho realizado nas últimas semanas e na confiança depositada na evolução do carro. “Entramos no Rali das Camélias 2026 com grande motivação e foco no objetivo”, sublinhou Rui Madeira, lamentando, no entanto, a ausência da Serra de Sintra no percurso desta edição, na sequência dos danos provocados pelas tempestades que afetaram a região.
Novas especiais reforçam desafio competitivo
Apesar da alteração do trajeto habitual, Rui Madeira mantém intacta a ambição desportiva. O piloto reconhece que as duas primeiras classificativas são novas e disputadas em terreno particularmente favorável aos adversários, mas entende esse contexto como um estímulo acrescido.
Ainda assim, o veterano português vê interesse desportivo no desenho do rali. Entre os troços desta edição, destaca as especiais de Casal Barbas e Torres Vedras, além da classificativa de Sobral da Abelheira, a mais longa da prova, que considera especialmente exigente, variada e com capacidade para abrir diferenças.
Trabalho de adaptação ao Hyundai i20 N Rally2
A preparação para esta participação começou em março, com um teste em Fafe ao lado do habitual navegador, Nuno Rodrigues da Silva. O objetivo passou por afinar a adaptação às evoluções introduzidas no Hyundai i20 N Rally2 da CRN Competition, em particular no motor.
Rui Madeira acredita que esse trabalho poderá traduzir-se em andamento competitivo ao longo do fim de semana. O piloto assinala também a importância de algum fator de sorte, recordando o desfecho do Rally de Lisboa, onde a dupla estava na luta pelo pódio antes de ver o resultado escapar.
Lista de inscritos e parceiros no novo projeto
O piloto lamentou igualmente a ausência de vários nomes fortes e de outras viaturas Rally2, sublinhando que a alteração de datas da prova, motivada pelas intervenções nas estradas após o mau tempo, acabou por condicionar a lista de participantes. A organização do Rali das Camélias já tinha confirmado o adiamento da prova devido aos estragos causados pelas intempéries e às preocupações de segurança.
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