Rui Madeira, Rally Legends Luso Bussaco: “É uma prova fantástica”

Um problema no diferencial traseiro que afetou o Mitsubishi Lancer EVO logo no arranque do 8º Rally Legends Luso Bussaco, arruinou as ambições de Rui Madeira e Paula Madeira quanto a estarem na luta pela vitória. Mas, a dupla não atirou a toalha ao chão e deu um recital de condução ao longo da prova, triunfando em várias classificativas e provando que poderiam ter vencido o rali: “Infelizmente, não conseguimos atingir o objetivo de vencer este rali. É uma prova fantástica, que alia o convívio entre equipas público e as lendárias máquinas e queríamos muito ganhar.Não começou da melhor forma, com o problema no diferencial traseiro que nos obrigou a mudar o mesmo.

Voltámos no sábado com o objetivo de andar depressa e vencer classificativas e era o estava a suceder, mas, no arranque para a 4ª PEC, voltou o problema no diferencial e tivemos de rumar de imediato à assistência. Regressamos no último dia, na máxima força e, com o Lancer a 100% e andamos entre os mais rápidos à geral, vencendo as especiais na nossa categoria”.

O triunfo foi para Frank Kelly/Lauren Kelly (Ford Escort MK2) mas o que menos interessa nesta prova é a classificação, mas sim o espetáculo revivalista que se vive nos míticos troços do antigo Rali de Portugal. Veja os vídeos.