Rui Madeira ‘piloto-embaixador’ do Rally de Lisboa

Rui Madeira revelou hoje que vai ser o ‘piloto-embaixador’ do Rally de Lisboa: “É com orgulho que aceitei o convite do CPKA para ser o piloto embaixador do Rally de Lisboa 2021, uma prova que vai ser certamente uma mais valia para os interesses das equipas, pilotos, patrocinadores, adeptos e os destinos de quem supervisiona o automobilismo, a FPAK, bem como de todos os concelhos que acolhem este evento.

Há muito que se desejava uma prova com base na capital, e nada melhor que a zona Oriental de Lisboa, na emblemática “Expo”. O pódio e parque fechado junto ao Pavilhão Altice / Arena, bem como o parque de assistência junto da Torre Vasco da Gama, um local que possui uma envolvência e meios fantásticos para acolher uma prova desta natureza, pois tenho a noção que este desporto necessita de novas ideias, de novos percursos e acredito que é possível inovar e ter um evento candidato ao Campeonato de Portugal de Ralis, com um elevado nível.

É evidente que o percurso vai de Lisboa para outros concelhos, com o itinerário a ir ao encontro do que os participantes tanto ambicionam. Classificativas de grande interesse desportivo e competitivo, pois a variedade é vasta, sendo que 90% do percurso fará a sua estreia em provas de classificação em Portugal e para isso nada melhor que contar com a grande abertura dos municípios vizinhos localizados a norte de Lisboa e que vão tornar esta prova numa grande surpresa, pela diversificação das características das classificativas e que desta forma aproveitam para promover o turismo das suas belas regiões, que têm muito para oferecer “mesmo aqui” às portas da Capital!

Quem não se lembra da tradicional classificativa de Montejunto, dos tempos do Rali de Portugal. Esta é sem dúvida a mais carismática especial que vai acolher o rali, mas estou certo que as novas provas selecionadas vão ser do maior agrado dos concorrentes e espetadores, não só pelas suas paisagens entre colinas cobertas de vinhas, ou estradas que permitem usufruir de grande enquadramento paisagístico!

Acredito, que a prova será um sucesso e do agrado de todos, pois testemunho que a organização trabalha há mais de um ano na estrutura e na montagem da mesma, com enorme responsabilidade, contando para este efeito com o apoio e empenho de pessoas que têm uma enorme experiência nesta modalidade no sentido de tornar o Rali de Lisboa de 2021 um dos eventos automobilísticos e turísticos com maior divulgação e projeção”.

Rui Madeira