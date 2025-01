Rui Madeira no Europeu de Históricos em 2025

2025 será palco de um regresso forte da dupla ‘mundialista’ constituída por Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva aos palcos internacionais. Aos comandos do Mitsubishi Lancer EVO II, está confirmada a sua presença em, pelo menos, 3 ralis do calendário do FIA Historical Rally European Championship.

A temporada que agora começa marca a passagem do 30º aniversário da conquista do título FIA Grupo N, primeiro cetro de nível mundial conquistado por uma equipa portuguesa.

E que melhor forma de comemorar a efeméride do que anunciar que o programa competitivo de Rui Madeira para 2025 vai incluir a participação em, pelo menos, três provas do FIA Historical Rally European Championship.

E o arranque deste ‘ataque’ ao Europeu de Históricos terá início já no próximo mês de março, com a consagrada equipa portuguesa a alinhar no Rally Costa Brava, que se disputará de 13 a 15.

Será uma participação com uma enorme carga simbólica, pois também acontecerá, 31 anos depois da brilhante vitória alcançada por Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva no Rali de Catalunha de 1994, tendo aí juntado ao triunfo no Grupo N um excecional 5º posto à geral. Foi então o primeiro triunfo internacional da dupla.

“Já passaram 30 anos do título Fia Grupo N em 1995!”, lembra Rui Madeira que celebra “este nosso regresso onde fomos muito felizes diversas vezes, tendo sido o palco da nossa primeira vitória fora de portas. Foi também na Catalunha que, em 1998, contribuímos para a vitória da Grifone na Fia Team’s Cup, num rali onde conseguimos fazer tempos muito perto dos outros Corolla de fábrica. Depois, em 2007,com um Mitsubishi Evo9 da Vidal Racing, terminámos no 3 lugar do pódio do Grupo N”.

Sendo “um rali onde andamos sempre bem, sendo competitivos e alcançando grandes resultados, torna-se, por isso, o arranque ideal para esta aventura de 2025 no Europeu de Históricos!”, acrescenta.

Garantida está a participação em 3 provas: Rally Costa Brava (13/15 março), Historic Rally das Astúrias (15/18 outubro)e o Historic Rally de Montelongo em Portugal (7/8 novembro), embora Rui Madeira assuma que “tudo faremos para reunir as condições em poder estar em mais ralis. Gostava de fazer pelo menos 5 dos 9 do calendário. Seria interessante que pudéssemos alinhar em um ou dois em pisos de terra. Vamos ver se conseguimos reunir os apoios”.

Quanto a objetivos, Rui Madeira realça “o enorme nível competitivo do campeonato. Vamos dar o nosso melhor e dignificar Portugal. Eu e o Nuno somos muito competitivos e não enjeitaremos lutar pelos lugares cimeiros”.

Calendário da temporada ainda em aberto

Para além do FIA Historical Rally EuropeanChampionship, Rui Madeira volta a apostar num alinhamento de eventos muito diversificados.

O ‘mundialista’ não tem ainda “o meu calendário de 2025 completamente fechado. Vou, obviamente, fazer mais provas, sendo certo que alinharei nos ralis das Camélias, RallySpirit e Lisboa. Depois, dependendo se irei estar presente, ou não, em mais provas do europeu, poderemos vir a incluir mais um ou dois ralis Legend”.

Como navegadores, Rui Madeira continua a contar “com o meu companheiro e amigo Nuno Rodrigues da Silva e em provas como o Spirit, será a minha esposa Paula Madeira a assumir a bacquet do lado direito”.