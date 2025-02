Rui Madeira: “Nesta época o nosso foco estará no calendário internacional”

Após o Rali das Camélias, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva começarão de imediato a trabalhar na primeira de três provas que farão no Europeu de Históricos: Rally Costa Brava (13/15 março), Historic Rally das Astúrias (15/18 outubro) e o Historic Rally de Montelongo em Portugal (7/8 novembro): “Pretendemos em 2025 fazer uma época diferente, com a presença numa temporada diferente, mais focada em provas Legends, algumas internacionais integradas no FIA Historical Rally European Championship, com destaque para a prova a disputar em solo Nacional, em Fafe, que fechará esse calendário. Destaco ainda a participação no evento de abertura do campeonato, na Catalunha, à qual regressamos 30 anos depois com o Mitsubishi Lancer Evo 3, ex Ralliart Germany. Eu, o Nuno e a equipa estamos muito entusiasmados com esta participação no Europeu”.

Para completar o calendário, Rui Madeira estará ainda presente em algumas provas “Legends”, incluindo o RallySpirit, prova em que será navegado por Paula Madeira.