Rui Madeira: “muito felizes com esta terceira vitória consecutiva no Rali das Camélias” | AutoSport

E vão três vitórias consecutivas de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva no Rally das Camélias. Mais rápidos em seis das sete especiais realizadas na prova organizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal, a dupla provou ser a mais forte, levando o Mitsubishi Mirage preparado pela M-PRO a mais um triunfo nas estradas de Sintra e de Mafra.

Uma entrada ao ataque, deu a Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva a liderança da prova, ao serem os mais rápidos passagem inicial pelos 11,48 km de Lagoa Azul/Peninha, única especial noturna realizada na sexta-feira, sendo anulada a segunda passagem pelo troço, devido ao acidente que se registou: “Entramos bem, assumindo o comando e provando que tínhamos condições para lutar pela vitória final. Mas isso pouco interessou, pois perante o que aconteceu, a organização parou o rali e concentrou-se em acorrer aos feridos, deixando a competição para o dia seguinte, que era o que se impunha fazer. Desde já enviamos os nossos votos de rápida e total recuperação para todos os envolvidos e um abraço de solidariedade ao Pedro Afonso e ao Bruno Neves, equipa que teve o acidente, para que ultrapassem esta situação sempre muito melindrosa”.

Para o dia decisivo de sábado, estavam reservadas cinco classificativas, partindo a dupla do Mirage com 1,3 segundos de avanço sobre os mais diretos perseguidores.

No ataque a Sintra – Pé da Serra (10.10 km), Rui Madeira voltou a vencer, mas a diferença mínima para o seu mais direto rival, Carlos Fernandes, dava conta de que o rali iria ser “rasgadinho”.

E isso ficou ainda mais provado na especial seguinte, com Fernandes a ser o mais e a assumir o comando, com seis segundos de vantagem.

Seria a única classificativa que Rui Madeira não venceria e, nas três derradeiras, já com o Mirage bem mais eficaz, após algumas mudanças introduzidas na assistência, o andamento mais intenso ditaria três triunfos e uma chegada ao pódio final, com 59,5 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Gil Antunes, pois, entretanto, Carlos Fernandes seria forçado a desistir.

Estava consumado o “Tri” de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva.

“Estamos muito felizes com esta terceira vitória consecutiva no Rali das Camélias, segunda seguida no Mitsubishi Mirage da equipa M-PRO. Apesar de vencermos as 2 primeiras especiais o nosso principal adversário, Carlos Fernandes, realizou uma segunda especial incrível, que nos colocou a 6 segundos de diferença. No parque de assistência alterámos o setup do Mirage e a máquina ficou bem mais fácil de controlar nos pisos escorregadios da região de Mafra e logo percebi que poderíamos ser muito mais rápidos. Teria sido interessante a luta com o Carlos, mas, infelizmente, ele desistiu logo na classificativa seguinte, o que tornou tudo mais fácil para a nossa vitória!”, resumiu Rui Madeira, após a merecida comemoração no pódio.

O “mundialista” deixou ainda um agradecimento “ao meu navegador Nuno Rodrigues da Silva e a toda equipa técnica da M-Pro pelo trabalho desenvolvido ao longo destes dias. Agradecemos aos nossos parceiros e patrocinadores que nos permitem continuar a conquistar objetivos e agora vamos lá nos concentrar nos pisos de terra dos próximos ralis!”.

Pela amostra deste início da sua 34ª temporada desportiva, abram aulas para a renovada “fome de vitórias” de Rui Madeira!