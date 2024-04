Rui Madeira “Hosnayo é um rali Legends incrível, com uma atmosfera única!”

Decorre este fim-de-semana o Rallye Festival Hoznayo, um dos mais prestigiados eventos “Legends” da Europa e a edição deste ano conta com mais de 150 participantes. Entre eles, a dupla formada por Rui Madeira e Paula Madeira. Será a terceira participação do piloto “mundialista” aos comandos do seu icónico Mitsubishi Lancer evo II na prestigiada prova espanhola que decorre em pleno coração da Cantábria.

Será um autêntico desfile de luxo de máquinas e pilotos que irá ser saboreado pelos muitos milhares de espetadores que transformam sempre numa festa rija qualquer edição do Rallye Festival Hosnayo. A de esta ano vai para a estrada já esta quinta-feira,sexta e sábado, 10, 11 e 12 de abril, tendo como piloto homenageado o grande Jean Ragnotti e vários pilotos convidados, encabeçados pelo ex-campeão do Mundo Marcus Gronholm e incluindo Rui Madeira, cada vez mais um “embaixador” desportivo de Portugal e que assume um papel de relevo nestes eventos de grande impacto.

Rui Madeira realça que “o Rallye Festival Hosnayo é como o Rali de San Marino.A atmosfera é incrível, com uma afluência tremenda dos espetadores às cerimónias de partida e de chegada, ao parque de assistência e às classificativas. É fabuloso e só participando dá para perceber o que é o evento. Esta será a minha terceira participação, sempre com o Mitsubishi Lancer EVO II e, desta feita, levo a Paula como navegadora. Vamos desfrutar ao máximo e dar tudo para representar bem Portugal”.

A preparação desta prova foi meticulosa, passando uma intervenção técnica profunda no Mitsubishi: “o nosso Lancer foi todo refeito de novo a nível mecânico e está pronto para uma nova vida!… Testámos o carro exaustivamente em Fafe e ficamos impressionados com o trabalho incrível que a nossa equipa técnica fez. Agora é saborear todo o tremendo potencial deste magnífico carro que tantas alegrias já me deu”.

Em termos desportivos, o rali arranca amanhã com uma Super Especial logo a partir das 9.30, disputada em Adelma. Às 8 da noite decorrerá a habitual Cerimónia de Partida, sendo esperados milhares de espetadores em Liérganes.

No sábado, as equipas duas seções competitivas, ficando reservadas mais três para a jornada de domingo, que terminará já bem noite dentro, pelas 21.15, com o icónico “Passeio Humano”, onde, novamente, será em ambiente de festa rija e com milhares nas ruas.