Rui Madeira estreia-se, quatro equipas lusas no Eifel Rallye Festival | AutoSport

De volta aos ralis ‘Legends’, Rui Madeira e Paula Madeira preparam-se para a estreia no consagrado Eifel Rallye Festival. A dupla portuguesa estará à partida da prova germânica aos comandos do seu icónico Mitsubishi Lancer EVO III. Presentes vão estar também Carlos Pinho/Miguel Susano (Ford Escort RS Cosworth, 1996 Grupo A), Victor Lopes/Pedro Ortigão Pedro (Citroen ZX, 1995 Grupo A, Original) e ainda Paulo Torres/António Coimbra (Datsun 160J 1980 #2)

A 11ª edição do Eifel Rally Festival vai para a estrada este fim-de-semana, voltando o evento a granjear a confiança de muitos pilotos e proprietários de alguns dos modelos mais míticos da história dos ralis mundiais, sendo verdadeiramente de luxo a lista de participantes.

Rui Madeira e Paula Madeira levam até à prova o Mitsubishi Lancer EVO III (versão RAC) de boa memória, que permitiu ao piloto, então acompanhado por Nuno Rodrigues da Silva, vencer, em 1995, a Taça do Mundo FIA de Grupo N, dando a primeira vitória de nível mundial na modalidade ao nosso país: “Estamos ansiosos pelo início desta participação num rali mítico que faltava no currículo. O tempo não está favorável, havendo previsão de chuva durante todo o fim-de-semana, mas o que interessa é a diversão e viver momentos fantásticos de convívio entre o público e os participantes, representando da melhor forma Portugal”, destaca Rui Madeira.

Para o ”mundialista” outra razão para que esta participação seja especial é “o facto de disputar a prova em família, com a minha esposa, que já demonstrou estar à altura em outras ocasiões”.

A dupla lusitana arribou a terras alemãs na terça-feira e tem vivido “um ambiente fantástico, com grandes carros, grandes pilotos, uma organização exemplar que nos tem recebido de forma incrível!”.

E Paula Madeira sente-se “muito feliz e motivada. No final do RallySpirit, tivemos o convite do Sr. Klein para eu e o Rui fazermos o Eiffel. Desde logo fiquei feliz e motivada pelo voto de confiança que me foi atribuído em navegar o Rui Madeira, por ser um rali emblemático e de grande responsabilidade. Vai ser uma grande experiência fora de portas e estou a trabalhar arduamente para não falhar nada e espero estar à altura deste novo desafio. Não podia estar mais feliz por estarmos os dois a participar neste rali em que mais uma vez estamos a fazer o que mais gostamos!”.

Como se sabe, os carros respeitam as cores da história dos ralis, e muitos deles são totalmente originais. Cada um tem a sua temática , e o Rali de Portugal não podia faltar. Para além de Rui Madeira, com o seu Mitsubishi, temos também um BMW 2002 de 1972 Grupo 2, Audi 80 GLE 1979 Grupo 4, Opel Kadett GTE 1979 Grupo 2, Original, Datsun 160J 1980 Grupo 2, VW Golf GTI 1986 Grupo A, Audi 200 Quattro 1988 Grupo A, Citroen ZX 1995 Grupo A Original, Lancia Delta Superdelta 1992, Grupo A e Volkswagen Golf 3 Kit Car 1997 Grupo A Original.

O Shakedown do Eifel Rally Festival 2023 realiza-se a partir das 15 horas desta quinta-feira, 27 de julho, em Bodenbach e à noite, a partir das 20.30. haverá uma festa de boas-vindas, com sessão de cinema sobre a temática dos ralis com a presença do realizador Helmut Deimel.

Já o programa dos dois dias “a doer” será o seguinte:

Sexta, 28 de julho

08:00: Rally Mile em Daun

11:00: Sessão de autógrafos

14:20: Hochkelberg 1

18.20: Hochkelberg 2 (PEC noturna)

Sábado, 29 de julho

08:30–16:00: Especiais em asfalto na região vulcânica de Eifel

Entre as especiais: Rally Mile Daun com várias animações

19:30: Festa final com entrega de prémios