Rui Madeira em Subaru Impreza ex- Prodrive no Rallylegend | AutoSport

Rui Madeira vai correr com um Subaru Impreza ex- Prodrive no Rallylegend e o AutoSport vai lá estar para ver como é, mas será uma espécie de ‘dejá vú’ com o ano de 1997, quando estivemos com Rui Madeira no Rali de Portugal e Catalunha 1997, e Rali de Portugal 1999, quando a dupla Campeã da Taça FIA de Grupo N de 1995 correu com um Subaru Impreza 555 da Prodrive.

Este ano, em San Marino, o piloto português estará aos comandos de uma das unidades da equipa de fábrica da Subaru no Mundial de Ralis, que serviu também como carro de testes de Colin McRae. Integrado na estrutura da Ikerace Andrea Zivian, Rui Madeira terá como colega de equipa Jimmy McRae, o pai do malogrado campeão do mundo de ralis.

Para um dos mais laureados pilotos portugueses em termos internacionais, nada melhor do que pilotar um icónico carro na 20ª edição do mítico Rallylgend, em San Marino, estando Rui Madeira “muito orgulhoso e honrado pelo convite que me foi formulado pela equipa e por Vito Piarulli, organizador e mentor da prova, pois não é todos os dias que representamos o nosso país num evento em que participam “Miki” Biasion, Walter Rohrl, Markku Alen, Juha Kankkunen, o novo campeão do Mundo Kalle Rovanpera e o seu pai Harri, meu colega nos testes da pista em Barcelona nos tempos do Seat Cordoba WRC.

É ainda para mim um prazer enorme ter como colega de equipa o Jimmy McRae, pai do Colin e tudo farei para honrar a memória desse grande piloto aos comandos de um carro que utilizou”.

Para Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, que assume a batuta da navegação, o tempo que os separa do arranque da prova torna-os “ansiosos pelo dia de voltar a guiar um carro igual ao que nos deu 4 vitórias à geral em classificativas no Rali de Portugal de 1997 e a vitória na 1ª prova do Campeonato Ásia Pacífico do mesmo ano, o Rali a Tailândia, em representação da equipa Prodrive. Foi pena então o conflito diplomático na época com a Indonésia, onde se realizava a segunda prova, nos ter impedido de continuar e, possivelmente, lutar pelo título no campeonato”.

A edição de 2022 começará na quinta-feira, 13 de outubro, com uma espetacular nova “Super Special Stage” que acontecerá à noite. Com cerca de 4 quilómetros de extensão, vai dar a volta ao Rally Village, todas as equipas inscritas vão competir e terão direito a um “bónus” particular. Este será precedido pelo tradicional RallyLegend Parade, a apresentação de carros e tripulações ao público, aberto a todos os participantes este ano.

O RallyLegend continuará na sexta-feira, 14 de outubro, com quatro especiais, intercaladas com o Reagrupamento, e os imperdíveis momentos de animação no centro histórico de San Marino. Sábado trará três secções cronometradas a serem repetidas duas vezes, com a tradicional conclusão no domingo 16 de outubro, que verá as últimas quatro especiais a terem honras de fecho da prova.

Rui Madeira espera “dar espetáculo, sem deixar de andar rápido e usufruir de toda a festa à volta deste rali extraordinário, potenciando da melhor forma os nossos patrocinadores e as cores de Portugal. Quero agradecer de forma especial à Porta da Ravessa e à ESC Online se terem juntado ao naipe incrível dos nossos sponsors, sem os quais seria impossível montar um projeto internacional”.