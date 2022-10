Rui Madeira: “é um dos sonhos em que pensei, um Legend em Sintra…” (aúdio) | AutoSport

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva estão este fim de semana em San Marino, no Rallylegend, aos comandos de um Subaru Impreza 555 semelhante ao que guiaram em 1997 no Mundial de Ralis, com que venceram o Rali da Tailândia e correram em Portugal e na Catalunha. 25 anos depois, regressam aos comandos de um carro igual, agora já na versão ‘Legends’. O tempo passa, mas o espetáculo é o mesmo. Falámos um pouco com Rui Madeira que há algum tempo tentou fazer um Legend em Sintra. Há algum local melhor para um Legend de Ralis que compense o vazio que ficou em 1986? Talvez um dia, como diz Rui Madeira…