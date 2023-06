Rui Madeira e o Rally de Lisboa: “O objetivo é desfrutar ao máximo desta experiência” | AutoSport

Rui Madeira vai competir no Rally de Lisboa aos comandos de um Citroën C3 Rally2 da Sports & You, e vai ter a seu lado um novo navegador: Mário Castro: “Tendo feito parte da organização ao longo destes anos do Rally de Lisboa, irei finalmente competir na 3ª edição da prova, com um carro da nova geração, o Citroen C3 R5, da prestigiada equipa Sports & you. Nesta ‘aventura’ vou ter ao meu lado mais uma vez o conceituado navegador e amigo Mário Castro. O objetivo é desfrutar ao máximo desta experiência e claro, andar o melhor possível, sabendo que a concorrência está num patamar acima, pois será uma prova com classificativas exigentes que obrigam a tirar o máximo proveito do C3 R5. Pensamos que terminar a prova num lugar entre os cinco primeiros será possível, no entanto, será necessário esforço e dedicação pois vontade não nos falta! Na próxima 3ª feira, iremos realizar os testes com a ‘máquina’ e só a partir desse momento, poderei dar uma opinião mais concreta das nossas potencialidades. Para que seja possível esta participação, temos de agradecer especialmente à ESC Online e a todos os municípios envolvidos pela confiança total que deram à organização do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, para que o sonho de trazer um rali para a capital Lisboa se concretizasse!”