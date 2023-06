Rui Madeira e o Rally de Lisboa: “confiantes que vai continuar a crescer em 2024” (áudio) | AutoSport

Rui Madeira, Mário Castro e o Citroën C3 Rally2 da Sports & you foram uma novidade absoluta para a dupla que se reuniu novamente nesta prova. Para o vencedor da Taça FIA de Grupo N em 1995, o Rali de Lisboa foi uma prova acima das suas melhores expetativas: “Quando na 3 feira passada me sentei com o meu navegador, para fazer os primeiros quilómetros de teste com o Citroën C3 Rally 2 da equipa Sports & you em Vieira do Minho, estávamos longe de imaginar que poderíamos andar no Top 3 numa fase inicial do rali. Agradecemos a todos os fãs e patrocinadores pelo apoio sentido ao longo da prova, à nossa equipa que me ajudou a explorar a máquina sem esquecer o desempenho do meu companheiro da aventura Mário Castro a quem dou nota 20!

Quero felicitar a forma exemplar do comportamento do público, o profissionalismo de toda a organização do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo desde a direção de prova, todos os controladores, staff, e em especial ao Humberto Vairinhos por nunca ter desistido de concretizar o sonho da realização deste evento na capital Estamos confiantes que este Rally vai continuar a crescer em 2024. Parabéns aos vencedores e a todos os concorrentes que contribuíram para o espetáculo, pois a competição foi uma constante ao longo da prova”, disse Rui Madeira..