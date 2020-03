Rui Madeira é o novo ‘embaixador’ MEO/Altice, juntando-se a outros nove, Armindo Araújo, Cristiano Ronaldo, Ercília Machado, Frederico Morais, João Sousa e Miguel Oliveira, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Jéssica Silva.

Desta forma, a empresa renova a sua aposta no desporto motorizado com a formalização de mais um apoio, desta vez, com o piloto Rui Madeira.

Com uma panóplia materializada através do apoio a competições, atletas ou modalidades, como o surf, o ténis, o futebol, o bodyboard e o skate, no caso específico do desporto motorizado, a Altice Portugal conta já com Miguel Oliveira e Armindo Araújo entre os seus embaixadores, e também com o apoio dado à prova mítica da Rampa da Falperra.

A partir de hoje, Rui Madeira é mais um nome de referência do desporto nacional que passa a contar com o apoio da marca MEO.

Depois de ter trazido para Portugal o primeiro grande título de Ralis, a Taça FIA de Grupo N de 1995, Rui Madeira construiu uma interessante carreira nacional e internacional, sendo, durante muito tempo o mais destacado piloto português a correr no WRC. Agora, Rui Madeira regressa para vários eventos ‘Legends’, com o seu Mitsusbishi Lancer, e ao lado de Nuno Rodrigues da Silva, o ‘seu’ navegador de sempre, nas lides internacionais, e tem previsto correr num dos mais importantes eventos deste tipo, o Eifell Rallye.

Veja a entrevista: