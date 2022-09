Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva voltam ao Rallylegend | AutoSport

Depois de terem participado em 2015, a dupla está de volta a um dos mais prestigiados ralis ‘Legends’ da Europa. O carro a utilizar ainda não foi divulgado, mas tudo indica que será uma novidade de peso.

“Foi um convite irrecusável por parte da organização”, começa por dizer Rui Madeira que salienta ainda que “integrar a presença na edição comemorativa dos 20 anos da prova no meu calendário de 2022, enriquece-o de forma vincada.

Estou muito entusiasmado por poder regressar a um rali que, para além da vertente competitiva, tem uma ambiente único, inesquecível”, sendo de realçar que Rui Madeira integrará um naipe de pilotos convidados que incluiu, entre outros, Juha Kankkunen, Harry Rovanpera, Gustavo Trelles, Tony Fassina e “Lucky” Battistolli.

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva estrearam-se na prova da pequena república instalada na península transalpina em 2017, então aos comandos do seu icónico Ford Sierra Cosworth 4X4. Agora, ainda está no “segredo dos deuses” qual a “montada” que vai utilizar:

“Ainda não posso revelar com que carro estaremos no 20º Rallylegend.

O que posso garantir é que será muito impactante. Vai valer a pena esperar até ao anúncio!”.

De 13 a 16 de outubro, o Rallylegend 2022 vai viver uma edição especial para celebrar os vinte anos deste evento único.

A organização e a República de San Marino, o “berço” de longa data do Rallylegend, montaram um programa de quatro dias de rali, emoção, performance e paixão, determinados a oferecer uma edição inesquecível do vigésimo aniversário.

A edição de 2022 começará na quinta-feira, 13 de outubro, com uma espetacular nova “Super Special Stage” que acontecerá à noite.

Com cerca de 4 quilómetros de extensão, vai dar a volta ao Rally Village, todas as equipas inscritas vão competir e terão direito a um “bónus” particular. Este será precedido pelo tradicional Rallylegend Parade, a apresentação de carros e tripulações ao público, aberto a todos os participantes este ano.

O Rallylegend continuará na sexta-feira, 14 de outubro, com quatro especiais, intercaladas com o Reagrupamento, e os imperdíveis momentos de animação no centro histórico de San Marino. Sábado trará três seções cronometradas a serem repetidas duas vezes, com a tradicional conclusão no domingo 16 de outubro, que verá as últimas quatro especiais a terem honras de fecho

As inscrições para o Rallylegend 2022 estão abertas desde 25 de julho, até quinta-feira, 29 de setembro, e um máximo de 160 equipas serão admitidas.