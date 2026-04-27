Rui Madeira define metas para 2026: CPR, Lisboa, Algarve, Legends e provas internacionais
Rui Madeira prepara-se para uma temporada de 2026 multifacetada, dividindo-se entre a modernidade do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e a nostalgia das provas Legend. Em entrevista, o piloto detalha as ambições para o Rally de Lisboa, o desejo de testar a nova evolução do seu carro também em pisos de terra no Algarve e a intenção de levar o icónico Mitsubishi além-fronteiras. Um plano estratégico que combina competitividade e história.
“Vamos decidir esta semana, sim, vamos ao Rally de Lisboa. Gostaria de fazer também o Rally do Algarve, em terra, esse também faz parte do meu programa. Temos alguns Rally Legends com o Mitsubishi, o Rally Spirit, Luso-Bussaco e uma presença fora de Portugal. Gostaria ainda de fazer talvez mais um de asfalto do campeonato, além do Rally de Lisboa, mas temos que ver, temos que decidir com os patrocinadores. E talvez o de Fafe, que é do Europeu de Ralis, mas ainda não sabemos, é mais para o final do ano, vamos ver, mas gostava mesmo muito de experimentar o carro em pisos de terra.”
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