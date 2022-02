Rui Madeira de Mitsubishi Mirage no Rali das Camélias | AutoSport

Da estreia no TT na Baja TT Montes Alentejanos num SSV, para o asfalto das Camélias vai mediar apenas alguns dias e Rui Madeira vai ousar ainda adicionar a dificuldade de estrear um Mitsubishi Mirage o rali, cabendo a Nuno Rodrigues da Silva, ainda a recuperar o Rali Safari, a tarefa de ‘cantar’ as notas. Os lugares da frente são o objetivo assumido. Assume-se já como um forte motivo de interesse para as Camélias.

Rui Madeira vai juntar mais um carro aliciante à “coleção” que foi aumentando ao longo da sua carreira, apostando agora num Mitsubishi Mirage Proto para enfrentar a desafiante edição deste ano do Rali das Camélias.

A hipótese de tripular o carro nipónico “já tinha surgido em finais de 2021 através de conversações com o Tiago Almeida, mas acabou por se concretizar agora para o Rali das Camélias, pois tinha bastante curiosidade em guiar um Mitsubishi mais próxima da nova geração de carros de rali, se bem que se trate de um carro da categoria X6”.

Navegado por Nuno Rodrigues da Silva, Rui Madeira está “muito expectante sobre o potencial do Mirage. Só o irei testar no próximo dia 24 e estou bastante curioso e ao mesmo tempo motivado por poder ajudar a desenvolver o carro no teste e ao longo do rali. Do que já vi e dos resultados que outros pilotos já conseguiram, tem tudo para ser competitivo e vou dar o meu máximo para extrair todo o seu potencial”.

A assistência estará a cargo “do Tiago Almeida, em conjunto com o Manuel Castro, tendo total confiança nesta pareceria que agora encetamos”.

Habituado a lutar sempre pela vitória, Rui Madeira assume que “vai ser muito difícil repetir o triunfo de 2021. O objetivo será fazer um bom rali, como sempre, tentar andar perto dos R5 e dos restantes R4, mas vai depender muito do teste que farei mais próximo da prova. Pensar na vitória seria algo utópico, sem ter testado a máquina que o Tiago Almeida nos colocou à disposição, mas tudo faremos para estar nos lugares cimeiros”.

E talvez não fique por aqui a relação entre Rui Madeira e o Mirage: “para já, será só a participação neste rali, mas existe a possibilidade de fazer mais algumas provas, sobretudo em terra, mas tudo depende de reunirmos o orçamento que estamos a tentar encontrar”.

A edição 2022 do Rali das Camélias, organizado pelo Clube de Motorismo de Setúbal, vai para a estrada no sábado, dia 26 de fevereiro. A etapa única incluiu 7 especiais, num total de 81,78 kms contra o cronómetro, tendo chada prevista às 20.00 horas, nos Jardins do Casino do Estoril.