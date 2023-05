Rui Madeira de Citroën C3 Rally2 no Rally de Lisboa | AutoSport

Desde há algum tempo para cá – Rali das Camélias de 2022 – que Rui Madeira tem competido com o Mitsubishi Mirage, mas desta feita vai correr no Rally de Lisboa com um Citroën C3 Rally2 da Sports & You. Esta será a quinta prova do ano para o piloto de Almada, que já competiu nas Camélias, Casinos do Algarve, Terra d’Aboboreira e vai correr também no Rallyspirit Altice, antes do Rally de Lisboa.

Como se sabe, Rui Madeira é embaixador do Rally de Lisboa, vai estrear-se com a mais recente evolução do Rally2 da Stellantis, que vai ter as cores da Esc Online.