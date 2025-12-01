Rúben Rodrigues vence no regresso do Azores Rallye
Rúben Rodrigues e Jorge Carvalho, na sua estreia como dupla ao volante do Toyota GR Yaris Rally2 da Auto Açoreana Racing, conquistaram a 58.ª edição do Azores Rallye nos Açores. A vitória, alcançada após um pleno de triunfos nas especiais, permite-lhes terminar o ano com um triunfo em “casa”, depois da sua primeira temporada a tempo inteiro no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).
A dupla venceu todas as especiais e terminou com 1m49.5s de vantagem sobre o novo campeão dos Açores de Ralis, Luís Rego e José Janela, no Skoda Fabia RS Rally2, marcando o quarto título de Rego. Henrique Moniz e Jorge Diniz, ao volante de um Peugeot 208 Rally4, alcançaram o terceiro lugar geral e venceram a categoria de 2 Rodas Motrizes (2RM), eles que foram vice-campeões nacionais no CPR 2RM na sua estreia nesta categoria.
Rúben Rodrigues, agora a competir no campeonato principal português, inscreve assim o seu nome no livro de ouro da prova. O ritmo que o piloto açoriano adquiriu no CPR permitiu-lhe não conceder quaisquer veleidades aos seus adversários neste rali, nomeadamente a Luís Rego, mesmo correndo este com regularidade nestas estradas, tendo também queixado-se de problemas mecânicos persistentes no seu Skoda.
2RM Competitiva até ao fim
Rafael Botelho e Rui Raimundo (Team Lotus, Peugeot 208 Rally4), campeões regionais de 2RM, garantiram o segundo lugar na classe, a 1:26.3, sem terem vencido especiais, mas demonstrando um ritmo sólido. Gonçalo Rego e Pedro Castro completaram o pódio 2RM a 4:28.9, beneficiando das desistências de Hélder Miranda/Gonçalo Carvalho e Gustavo Silva/Jorge Henriques na derradeira fase da prova. A última especial, Graminhais 2, foi cancelada devido ao mau tempo.
Após a bem-sucedida realização da 58.ª edição do Azores Rallye, é agora o momento para o Grupo Desportivo Comercial e o seu presidente, Luís Pimentel, trabalharem no sentido de recolocar a prova no seu devido lugar, no CPR, e, eventualmente, quando oportuno, regressar ao Campeonato Europeu de Ralis, onde desfrutou de tantos anos de sucesso reconhecido. Depois de um esforço considerável por parte do GDC, a prova realizou-se, e com os objetivos do clube e do seu presidente cumpridos, é tempo de focar no futuro. No próximo ano, a prova será candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis, competição da qual fez parte durante muitos anos.
