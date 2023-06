Ruben Rodrigues: “troços muito diferentes, o ‘grip’ muda muito” | AutoSport

Da liderança do Campeonato de Ralis dos Açores, vieram ao Rally de Lisboa Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues, experimentar uma realidade totalmente distinta da que estão habituados. Mostraram bom andamento numa prova que foi um bom teste para os seu próximos desafios insulares: “A nossa presença aqui acabou por ser muito importante, independentemente do resultado alcançado. Conseguimos medir andamentos com outros pilotos do CPR e, essencialmente, compreender o Skoda em pisos de asfalto. Agora vamos pensar na próxima prova do campeonato dos Açores”; concluiu Ruben Rodrigues.