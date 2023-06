Rúben Rodrigues no Rally de Lisboa: “presença dos principais pilotos do CPR é importante para comparar andamentos” | AutoSport

Dos Açores chegam também os irmãos Rodrigues, Ruben e Estevão, que são também os líderes do Campeonato dos Açores de Ralis 2023. Estão aos comandos do Skoda Fabia Rally2 evo: “Este será o nosso primeiro contacto com o Skoda em asfalto, o que é essencial para ganhar quilómetros. A presença dos principais pilotos do CPR é muito importante para poder comparar andamentos, e por isso lá estaremos em modo de corrida, mas sem qualquer tipo de pressões. É um rali rápido e, apesar de gostar mais de pios de terra, temos feito um trabalho excecional com a nossa parceria com a ARC Sport, que se tem traduzido em bons resultados. Isto vai ser tudo novo para nós, mas vai ser produtivo, pois temos uma prova nos Açores dentro de quinze dias”, concluiu Ruben Rodrigues.