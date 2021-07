Rúben Rodrigues lidera Rali Ilha Azul – Além Mar | AutoSport

A dupla Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2) venceu a primeira especial do

Rali Ilha Azul – Além Mar 2021, Praia do Almoxarife, com um extensão de 2.50 km, batendo Luís Rego e Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo) por 3.5s. Ricardo Moura e António Costa (Škoda Fabia R5) foram terceiro a 4.4s, com Rafael Botelho e Rui Raimundo (Škoda Fabia R5) em quarto a 5.2s. Pedro Antunes e Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) foram quintos a 10.7s na frente de Bruno Amaral e Rui Medeiros (Ford Fiesta R5). Os melhores das 2WD foram Bruno Tavares e André Seabra (Citroën C2 R2 Max), na frente de Hugo Alcântara e André Alcântara (Citroën Saxo Cup), com ambas as duplas a fechar o top 10. O rali prossegue hoje com mais oito troços.

FOTOS Jorge Cunha/AIFA