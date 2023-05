Rúben Rodrigues lidera Além Mar Rali | AutoSport

Rúben Rodrigues mantém o controlo e continua na frente do Além Mar Rali, terceira prova do campeonato açoriano da modalidade que está na estrada desde a noite de ontem. Depois de cumprido pouco mais de metade do itinerário, o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo detém um avanço de 15,0 segundos para o segundo classificado, Pedro Câmara aos comandos de um Citroën C3 Rally2 e o único a quebrar a hegemonia do líder na tabela dos vencedores nos quatro troços cronometrados já disputados.

O lugar mais baixo do pódio intermédio é detido por Luis Miguel Rego no Skoda Fabia Rally2 Evo do Team Além Mar, a 35,0 segundos do comandante. A bordo do Ford Fiesta R5 também apoiado pela Fábrica de Tabaco Estrela, Bruno Amaral segue no quarto posto, a 1:30,1 da frente. Logo atrás na classificação geral, Filipe Marques e o seu Peugeot 208 R2 estão na dianteira entre aqueles que utilizam viaturas de duas rodas, com uma vantagem de 1:14,5 para Hugo Alcântara. O Além Mar Rali verá disputada esta tarde a terceira secção, nova ronda pelas classificativas percorridas esta manhã e tem prevista a cerimónia de pódio para as 17:00 na Lagoa.