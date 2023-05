Vindos dos Açores, estão também já confirmados no Rally de Lisboa, Rúben Rodrigues, com o Skoda Fabia Rally2 evo da ARC Sport, Campeões absolutos dos Açores de 2021, e H​enrique Moniz, com o ​​Renault ​ Clio Rally4 da Domingos Sport, mais dois bons pilotos para animar a Taça de Portugal de Ralis.

Adicionalmente, já se sabe que o Centro Operacional do Rally de Lisboa passa para a Doca de Pedrouços em Belém. Depois de nas duas primeiras edições do Rally de Lisboa o Centro Operacional ter sido na Praça Sony no Parque das Nações, este ano o mesmo passa para o outro lado da cidade de Lisboa, mais concretamente para a Doca de Pedrouços em Belém.

Trata-se sem dúvida de um espaço bem maior e com mais condições que o Rally de Lisboa dispunha na Praça Sony, visto que devido ao número elevado de concorrentes o espaço tornou-se pequeno, bem como que o piso que era em terra não era o ideal e mais condizente com o nível que a prova alcançou rapidamente e que este ano é a Taça de Portugal de Ralis e que se realiza de 16 a 18 de junho.