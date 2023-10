Rúben Rodrigues Campeão de Ralis dos Açores, Luís Rego venceu Picowines Rali | AutoSport

Rúben Rodrigues recuperou em 2023 o título açoriano de ralis, cetro que havia alcançado pela primeira vez há dois anos. No Picowines Rali, aquela que era a última prova do campeonato açoriano da modalidade, a tarefa do piloto com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Auto Açoreana estava facilitada pois bastava-lhe terminar imediatamente atrás do seu rival para atingir o seu objetivo.



Apesar disso, Rodrigues terminou o primeiro dia de competição, em que se disputou uma super-especial, na frente da prova. Com a entrada nas classificativas “normais” do segundo dia, o líder do campeonato cedeu logo o comando ao seu opositor e limitou-se a tentar levar o carro até final sem correr quaisquer riscos. A chegada à linha de meta, na vila da Madalena, na segunda posição permitiu a festa da equipa do Skoda negro.

Ao invés do novo campeão, Luis Miguel Rego deveria tentar vencer o evento organizado pelo Pico Automóvel Clube e ainda esperar por um qualquer problema ou desaire do seu principal adversário. O piloto da Além Mar nem arrancou bem, pois foi apenas o segundo melhor no troço cronometrado de abertura, mas no sábado rapidamente passou para o comando, posição que nunca mais deixou. Vencendo 6 das 8 classificativas disputadas, o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo acabou tendo o “gostinho” da vitória na prova prejudicado pela cedência do cetro.

Com Bruno Amaral ausente, Filipe Pires não teve dificuldades em assegurar o lugar mais baixo do pódio. O piloto madeirense ainda perdeu algum tempo na manhã de sábado mas rodou a maior parte do tempo sem qualquer tipo de pressão. Com este resultado, o piloto do Mitsubishi Lancer Evo X revalida a vitória do troféu de ralis de asfalto do arquipélago. Quarto classificado absoluto, Filipe Marques levou o seu Peugeot 208 R2 ao título das duas rodas motrizes. O piloto ainda foi seguido de perto pelo seu rival neste escalão, Bruno Tavares, que, contudo, foi forçado a abandonar na PE 5 devido a acidente. Atrás de Marques terminaram Paulo Matos em Citroën Saxo e João Faria que, com um Peugeot 206 RC, voltou a se dar bem com os ares da ilha do Pico.

CAR: 1º Rúben Rodrigues, 148; 2º Luis M. Rego, 142; 3º Bruno Amaral, 80; 4º Filipe Marques, 67; 5º Filipe Pires, 60; 6º Bruno Tavares, 48; 7º Pedro Câmara, 43; 8º Carlos Andrade, 28; 9º Ricardo Moura, 27; 10º Paulo Matos, 19.

João Freitas Faria