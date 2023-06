Ricardo Teodósio: “Gostei imenso deste Rally de Lisboa…” (áudio) | AutoSport

A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira concluiu o Rally de Lisboa, prova da Taça de Portugal de Ralis, no terceiro lugar do pódio, depois duma prova em que arriscou demasiado na afinação , no primeiro dia, acumulando tempo perdido que já não conseguiu recuperar: “Claro que gostaria de ter repetido o resultado do ano anterior e conquistar a Taça mas, de qualquer modo, aproveitámos, como era nosso objetivo, para ensaiar diversos tipos de afinação em asfalto, e retirámos conclusões muito positivas para as próximas prova. Gostei imenso deste Rally de Lisboa e quero agradecer o apoio que recebemos do público ao longo destes dois dias. Sinto-me confiante e estamos certos que vamos entrar na discussão da vitória no Rali de Castelo Branco com o Hyundai i20 N Rally2. Lá estaremos para dar o nosso máximo”, declarou o piloto do Team Hyundai Portugal.

Ricardo Teodósio e José Teixeira aproveitaram a prova lisboeta para ensaiar diferente “setup”, e neste último dia recuperaram posições para subir ao pódio final, junto do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.