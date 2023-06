Ricardo Teodósio e o Rally de Lisboa: “um teste ao nosso ritmo em asfalto” | AutoSport

A dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira vai este fim-de-semana defender o título de vencedores da Taça de Portugal de Ralis, em Lisboa. Os algarvios que o ano passado triunfaram na competição organizada pela FPAK, vão marcar presença no evento disputado na capital ao volante do Hyundai i20 N Rally2 com objetivos bem definidos, e com foco já na fase de asfalto do Campeonato Portugal de Ralis.

“Naturalmente que estamos muito satisfeitos de ter conseguido garantir a participação na Taça de Portugal e assim tentar defender o título alcançado na temporada passada. Agradecemos o esforço feito pelo Team Hyundai Portugal e de todos os patrocinadores que viabilizaram esta participação. Sabemos que vai ser um rali difícil, com muita competição e que por isso nos vai obrigar a apresentar o nosso melhor ritmo.

Este rali será também um teste ao nosso ritmo em asfalto, tendo em conta as nossas ambições ao título de Campeões Nacionais, uma vez que a temporada disputada sobre essa superfície se inicia dentro de 15 dias, em Castelo Branco”, esclareceu Ricardo Teodósio.

José Teixeira mostra-se confiante para o Rally de Lisboa e para toda a fase de asfalto: “Fechámos o capítulo terra da nossa temporada e iniciamos agora a fase de asfalto onde nos sentimos bastante confortáveis. Por isso vamos tentar renovar o título na Taça de Portugal e preparar da melhor forma o ataque ao título de Campeões Nacionais.” O Rali de Lisboa disputa-se entre amanhã e domingo e tem como sede a Doca de Pedrouços, em Lisboa.