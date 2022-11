Ricardo Teodósio: “Adorei esta festa dos ralis” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira, no seu Hyundai i20 N Rally2, venceram a Taça de Portugal de Ralis, Rallye Casinos do Algarve. Eram os claros favorito e não deixaram os seus créditos por mãos alheias, triunfando em todos os troços da prova do Clube Automóvel do Algarve: “Foi um rali fantástico, durante o qual procurámos, acima de tudo, garantir a vitória, para assegurar a conquista da Taça, mas também dar espetáculo junto do público.

Adorei esta festa dos ralis e o comportamento do Hyundai i20 N Rally2 foi determinante para conseguir este fantástico resultado. Agora, estou desejoso que chegue a época de 2023.”, disse Ricardo Teodósio.