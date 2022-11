Ricardo Teodósio: “A minha ambição é vencer o Rali do Algarve e conquistar a Taça” | AutoSport

O Team Hyundai Portugal vai encerrar a sua época desportiva com a participação da dupla Ricardo Teodósio/ José Teixeira e Miguel Oliveira/ Carlos Magalhães, aos comandos dos Hyundai i20 N Rally2, no Rallye Casinos do Algarve, prova da Taça de Portugal de Ralis.

Vencedores, há pouco mais de três semanas, do Leiria Sobre Rodas, no qual fizeram brilhar o Hyundai i20 N Rally2, os algarvios Ricardo Teodósio e José Teixeira preparam-se para correr “em casa” e tentar a conquista da Taça de Portugal de Ralis.

“A minha ambição é vencer esta edição do Rallye Casinos do Algarve e conquistar a Taça. Depois de ter ganho o Leiria Sobre Rodas, quero continuar embalado, em termos de vitórias, para 2023. Conheço bem as classificativas do rali e correr na nossa região, perante o nosso público, dá-nos uma motivação muito especial. Quanto à presença do Miguel Oliveira vou ajudá-lo no que puder, de modo a tornar mais fácil a sua estreia nos ralis.”, referiu o piloto do Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio.